Happy Sawan 2026: सावन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजने के लिए बेस्ट हैं ये 15 मैसेज और स्टेटस
Sawan Wishes 2026 in Hindi: सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है। सावन भर शिवालयों में शिव दर्शन और जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। सावन प्रारंभ होने की आप इन 15 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं शुभकामनाएं।
Happy Sawan Wishes and SMS 2026: सावन की शुरुआत 30 जुलाई 2026, गुरुवार से हो रही है। भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव सावन भर पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सावन महीने के शुरु होने का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के पहले दिन लोग अपनों को इस पवित्र महीने की शुरुआत की अपनों को बधाई भेजते हैं। आप भी इन 15 चुनिंदा मैसेज से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकते हैं।
Happy Sawan SMS 2026: सावन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजकर अपनों का दिन बनाएं खास
1. जो भी शिव भक्त बोले
हर हर महादेव
उसे मिले सुख-समृद्धि और धन
बरसे भगवान शिव की असीम कृपा
सावन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
2. शिव ही हैं दीपक और शिव ही हैं बाती
जो शिव नहीं, सब कुछ है माटी
सावन की हार्दिक बधाई 2026
3. शिव सत्य हैं, शिव अनंत हैं
शिव हैं अनादी, शिव ही हैं भगवंत
शिव हैं ओंकार, शिव हैं ब्रह्मा
शिव हैं शक्ति और शिव ही हैं भक्ति
सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं
4.जिनके हाथ में है डमरू, गले में है काला नाग
जिनकी है लीला अपार, ऐसे हैं हमारे भोले नाथ
हैप्पी सावन 2026
5. भगवान शिव की भक्ति में है शक्ति
जो दिल से करता है पूजा
उसकी पूरी होती है हर मनोकामना
भगवान शिव की बरसती असीम कृपा
सावन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
6.आरती की थाली और मंदिर की घंटी
नदी के किनारे और सूरज की लाली
जिंदगी में आपके आएं खुशियां हजार
सावन की आपको खूब शुभकामनाएं
7.ऊं ही हैं आस्था, ऊं में ही है विश्वास
ऊं ही हैं शिव, शिव में ही है सारा संसार
सावन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
8. सारे दुख-दर्द भाग जाते हैं
सारे रोग-दोष दूर हो जाते हैं
जब बाबा भोलेनाथ जाग जाते हैं
हैप्पी सावन 2026
9. कण-कण में हैं शिव
हर शब्द में हैं शिव
आने वाले समय में भी हैं शिव
अच्छे काम के पूरे होने में भी हैं शिव
सावन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
10. शिव की भक्ति से नूर मिलता है
सभी के दिलों को सुकून मिलता है
जो भी लेता है दिल से भोले का नाम
उसे शिव शंकर का आशीर्वाद जरूर मिलता है
हैप्पी सावन 2026
11. एक पुष्प, एक बेलपत्र
एक लोटा जल की धार
कर देते हैं भगवान शिव सभी का उद्धार
सावन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
12. भगवान शिव की ज्योति से नूर मिलता है
सभी के दिलों को सुकून मिलता है
शिव के द्वार आता है जो भी
सबको उसका फल जरूर मिलता है
सावन की हार्दिक शुभकामनाएं
12. शिव की भक्ति से, शिव की शक्ति से
आपको मिलें खुशियां अपार
महादेव की कृपा से
आपके जीवन में आए सुख-समृद्धि अपार
सावन की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
13. अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का
काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का
हैप्पी सावन 2026
14. भोलेनाथ की भक्ति में मुझे डूब जाने दो
शिव के चरणों में शीश झुकाने दो
आई है सावन की शुभ बेला
आज मुझे शिव के गीत गाने दो
हैप्पी सावन 2026
15.शिव की भक्ति, शिव का प्यार,
मुबारक हो आपको सावन का शुभ त्योहार
सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान