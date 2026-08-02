happy sawan somwar 2026 wishes : सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन के पहले दिन इन शानदार मैसेज के साथ दें बधाई -

भोलेनाथ की भक्ति से भरे शुभ संदेश

Happy sawan somwar 2026 wishes, सावन सोमवार की बधाई: सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु पूरे सावन भगवान शिव की उपासना नहीं कर पाते, वे यदि सोमवारी के दिन श्रद्धा से जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें पूरे सावन की पूजा के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। सावन के पहले दिन इन शानदार मैसेज के साथ दें बधाई-

Sawan Somwar Wishes 2026: पहले सावन सोमवार पर अपनों को भेजें भोलेनाथ की भक्ति से भरे शुभ संदेश

ॐ शर्वाय नमः

समस्त कष्टों एवं पापों को नष्ट करने वाले

ॐ त्रिलोकेशाय नमः

तीनों लोकों के स्वामी एवं अधिपति

ॐ शितिकण्ठाय नमः

श्वेत कण्ठ वाले

ॐ शिवाप्रियाय नमः

जो माता पार्वती को प्रिय हैं।

सावन के पहले सोमवार की हर फुहार,

आपके जीवन की हर उदासी को दूर कर मुस्कान बिखेर दे,

भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सफलता का आशीर्वाद बनाए रखें।

बेलपत्र की खुशबू संग,

भक्ति का रंग चढ़ जाए,

सावन सोमवार की कृपा से,

हर जीवन महक जाए।

हर हर महादेव की गूंज रहे,

हर मन में विश्वास रहे।

सावन का पहला सोमवार,

आपके मन में श्रद्धा और जीवन में खुशियों का दीप जलाए

शिव कृपा से आपके घर में हमेशा,

सुख-शांति और खुशहाली का वास रहे।

सावन की पावन बेला में,

महादेव आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करें,

जीवन को सुखमय बनाएं।

सावन का हर सोमवार,

शिव कृपा का एहसास रहे।

भोले के दर पर जो आया,

खाली हाथ कभी न गया।

भोलेनाथ की असीम कृपा,

आपके हर दिन को शुभ और हर पल को यादगार बना दे।

शिव की भक्ति से मन मजबूत हो,

विचार पवित्र हों और जीवन सफल बने।

सावन के इस पावन महीने में महादेव का आशीर्वाद,

आपके साथ हर पल बना रहे,

आपका जीवन खुशियों से भर जाए।

हर हर महादेव

सावन का पहला सोमवार आया है,

भोलेनाथ ने सबको बुलाया है,

जो सच्चे मन से शीश झुकाए,

उसका हर सपना मुस्कुराया है।

सावन सोमवार ने फिर से,

हर दिल में उजाला किया।

शिव नाम का दीप जलाओ,

मन का हर अंधेरा मिटाओ।

सावन सोमवार की बेला में,

महादेव को दिल से बुलाओ।

गंगाजल की हर बूंद कहे,

भोले का नाम लिया करो।

सावन सोमवार के पहले दिन,

भक्ति में मन जिया करो।

सावन की फुहारें आई हैं,

शिव भक्ति साथ लाई हैं।

महादेव की कृपा से,

हर राह मुस्कुराई है।

भोले की नगरी का रास्ता,

श्रद्धा से होकर जाता है।

सावन के पहले सोमवार हर भक्त को,

नई उम्मीद दे जाता है।

शिव की महिमा अपरंपार,

उनसे चलता सारा संसार।

सावन सोमवार की शुभ बेला,

भर दे खुशियों का भंडार।

चंदन की खुशबू,

दीपों की लाज,

भोलेनाथ रखें सबकी लाज।

सावन सोमवार का हर पल,

बने जीवन का सबसे खास।

हर धड़कन में शिव का नाम,

यही है सबसे सुंदर काम।

सावन सोमवार शुभ बने,

पूरे हों जीवन के अरमान।

भक्ति का दीप जलता रहे,

मन शिव में ढलता रहे।

सावन सोमवार की कृपा से,

हर दुख बदलता रहे।

भोले की कृपा जब बरसती है,

किस्मत भी मुस्कुराती है।

सावन सोमवार की सुबह,

नई राह दिखाती है।

शिव की चौखट पर जो झुका,

वो कभी अकेला नहीं रहा।

सावन सोमवार का आशीर्वाद,

हर पल उसके साथ रहा।

सावन की हर शाम निराली,

भोले की कृपा सबसे प्यारी।

उनके चरणों में जो झुके,

भर जाए उसकी हर झोली।

भोलेनाथ का नाम लो,

हर चिंता को विराम दो।

सावन के पहले सोमवार की बेला,

जीवन को नया आयाम दो।

शिव की भक्ति सबसे न्यारी,

भर दे जीवन में खुशहाली।

सावन के पहले सोमवार का दिन,

लाए खुशियों की हरियाली।

जब मन में शिव बस जाते हैं,

दुख अपने आप मिट जाते हैं।

सावन सोमवार की छांव,

जीवन को सुंदर बना जाती है।

भोले की कृपा का साथ मिले,

हर दिन नई सौगात मिले।

सावन सोमवार पर सबको,

सुख-शांति का प्रसाद मिले।

शिव का नाम जो गाता है,

हर मुश्किल से बच जाता है।

सावन सोमवार का आशीर्वाद,

जीवन को सरल बनाता है।

सावन की पहली किरण,

लेकर आए शुभ संदेश।

महादेव की कृपा रहे,

हर दिन बने विशेष।

न कोई चिंता,

न कोई डर,

जब शिव हों अपने साथ।

सावन सोमवार का पहला दिन,

भर दे खुशियों से घर।

भोले की भक्ति का रंग,

सब रंगों से प्यारा है।

सावन सोमवार हर भक्त के लिए,

खुशियों का किनारा है।

शिव मंदिर की घंटियां,

मन को सुकून दे जाती हैं।

सावन सोमवार की सुबह,

नई उमंग जगा जाती है।

हर मन में विश्वास रहे,

भोले का आशीर्वाद रहे।

सावन सोमवार का पहला दिन,

सदा शुभ और आबाद रहे।

शिव की राह आसान नहीं,

पर मंजिल बड़ी सुहानी है।

सावन सोमवार की भक्ति,

जीवन की सच्ची कहानी है।

भोले का दरबार सजा,

हर भक्त का मन हरा-भरा।

सावन सोमवार की बेला,

खुशियों से भर दे हर घर।

ॐ पशुपतये नमः

समस्त पशुओं/जीवों के स्वामी,

ॐ देवाय नमः

जो सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी ईश्वर हैं,

ॐ महादेवाय नमः

जो देवों के भी देव हैं।

ॐ अव्ययाय नमः