Happy Republic Day Shayari 2026: गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें ये नई और दिल को छू लेने वाली देशभक्ति शायरियां

Jan 26, 2026 09:48 am IST

26 जनवरी वो दिन है जब भारत को उसका संविधान मिला और देश ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने रखा। साल 2026 में भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर पूरे देश में तिरंगे की शान और देशभक्ति का जज्बा देखने को मिल रहा है।स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, निबंध और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के जरिए भारत की सैन्य ताकत, अनुशासन और सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई जाती है। आज के दौर में लोग अपने जज्बात शब्दों के जरिए ज्यादा आसानी से जाहिर करते हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति से भरी शायरियां अपनों तक अपना प्यार, सम्मान और गर्व पहुंचाने का सबसे सुंदर तरीका बन जाती हैं। अगर आप भी इस गणतंत्र दिवस 2026 पर कुछ नया, अलग और दिल से लिखा हुआ भेजना चाहते हैं, तो ये शायरियां आपके लिए हैं।

Happy Republic Day Shayari 2026: गणतंत्र दिवस 2026 की नई और खास शायरियां संविधान ने दिया हक बोलने का,

लोकतंत्र ने दी पहचान।

इस गणतंत्र दिवस पर

भारत को करें सलाम।

2.

तिरंगे के नीचे हर सपना सुरक्षित है,

हर आवाज़ को मिली है जगह।

यही है गणतंत्र की असली ताकत,

यही भारत की सच्ची पहचान।

3.

आज का दिन सिर्फ जश्न नहीं,

यह जिम्मेदारी का एहसास है।

देश पहले, बाकी सब बाद में,

यही गणतंत्र का विश्वास है।

4.

शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं गई,

हर सांस में आज़ादी बसी है।

गणतंत्र दिवस पर याद रखें,

यही भारत की विरासत रही है।

5.

संविधान की किताब में,

लिखी है देश की कहानी।

हर पन्ना कहता है हमसे,

देश के लिए निभानी है जिम्मेदारी।

6.

ना जात बड़ी, ना धर्म बड़ा,

सबसे पहले हिंदुस्तान।

गणतंत्र ने जो सिखाया है,

वही है भारत की पहचान।

7.

तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं,

ये शहीदों की निशानी है।

इसे संभालकर रखना हम सबकी,

सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

8.

आज़ादी को सजाकर नहीं,

संभालकर रखना होता है।

संविधान यही सिखाता है,

गणतंत्र यही बताता है।

9.

हर गली, हर गांव, हर शहर,

तिरंगे से जुड़ी पहचान।

गणतंत्र दिवस बताता है,

हम सब हैं एक हिंदुस्तान।

10.

लोकतंत्र तभी मजबूत है,

जब नागरिक ईमानदार हों।

गणतंत्र दिवस पर यही प्रण लें,

देश के लिए जिम्मेदार हों।

11.

संविधान ने सिखाया बराबरी का मतलब,

हर नागरिक है समान।

यही सोच भारत को बनाती है,

दुनिया में महान।

12.

जो देश के लिए जीते हैं,

वही सच्चे नागरिक कहलाते हैं।

गणतंत्र दिवस हमें यही,

हर साल याद दिलाते हैं।

13.

तिरंगे की छांव में पले,

हमारे सपने और अरमान।

संविधान ने दिया हौसला,

भारत बने मजबूत महान।

14.

आज तिरंगे को सिर्फ लहराएं नहीं,

उसके मतलब को समझें।

गणतंत्र दिवस का असली अर्थ,

दिल से अपनाएं।

15.

शासन जनता का, जनता के लिए,

जनता द्वारा—यही पहचान।

गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है,

लोकतंत्र का सम्मान।

16.

भारत की ताकत भी हम हैं,

और जिम्मेदारी भी हम।

गणतंत्र दिवस पर लें संकल्प,

देश को आगे बढ़ाएं हम।

17.

संविधान ने दी जो आज़ादी,

वो संभालना भी सीखना होगा।

गणतंत्र तभी मजबूत रहेगा,

जब हर नागरिक जागरूक होगा।

18.

तिरंगा लहराना आसान है,

उसकी लाज निभाना मुश्किल।

गणतंत्र दिवस यही कहता है,

कर्तव्य निभाना है हर दिन।

19.

देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता,

हर नागरिक की भूमिका है।

गणतंत्र दिवस याद दिलाता है,

भारत हम सबकी जिम्मेदारी है।

20.

संविधान की राह पर चलकर,

भारत ने पहचान बनाई है।

इस गणतंत्र दिवस पर,

उसी राह को अपनाने की बारी है।

21.

तिरंगे के तीन रंग कहते हैं,

त्याग, शांति और साहस।

गणतंत्र दिवस पर अपनाएं,

यही भारत की असली ताकत।

22.

आज़ादी मिली है बलिदानों से,

इसे यूं ही नहीं गंवाना है।

गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें,

देश को आगे बढ़ाना है।

23.

संविधान की ताकत से,

हर नागरिक की आवाज है।

गणतंत्र दिवस यही सिखाता है,

लोकतंत्र हमारी पहचान है।

24.

तिरंगे को दिल में बसाकर,

देश के लिए कुछ कर जाएं।

गणतंत्र दिवस पर यही सोच,

अपने जीवन में अपनाएं।

25.

आज का दिन हमें याद दिलाए,

भारत सिर्फ नाम नहीं।

संविधान, लोकतंत्र और नागरिक,