Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Happy Rath Yatra 2026: इन 7 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Jagannath Rath Yatra Wishes in Hindi: हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में लाखों भक्त शामिल होते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। आप भी इस पावन दिन की इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को शुभकामना भेज सकते हैं।

Happy Rath Yatra 2026: इन 7 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Rath Yatra Wishes 2026: हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह भक्ति, विश्वास और एकता का प्रतीक माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान के दर्शन के लिए देश-दुनिया के कोने-कोने से भक्त आते हैं। आज 16 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि से जगन्नाथ रथयात्रा प्रारंभ हो चुकी है। रथ यात्रा 9 दिनों तक चलेगी और 24 जुलाई को इसका समापन होगा। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा तीन अलग-अलग दिव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा के शुभारंभ पर भक्त एक-दूसरे को प्रभु की भक्ति से भरपूर संदेश भेजकर इस खास दिन की बधाई भेजते हैं। आप भी इन खास मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं रथ यात्रा की शुभकामना।

ये भी पढ़ें:हर साल मौसी के घर क्यों जाते हैं भगवान जगन्नाथ? जानें कैसे होती है मेहमान नवाजी

रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामना के लिए मैसेज (संदेश) और स्टेटस:

महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे,

जीवन में सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो।

हैप्पी रथ यात्रा 2026

2. नगर भ्रमण को निकले हैं जगन्नाथ,

करने भक्तों के दुखों का नाश।

रथ यात्रा के इस महापर्व पर,

पूरी हो आपकी हर एक आस।

रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं!

ये भी पढ़ें:हर भक्त को पता होनी चाहिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ये 10 रोचक बातें

3. समुद्र की लहरें, शंख की तान,

जगन्नाथ की भक्ति में डूबा सारा जहान।

आपको और आपके पूरे परिवार को रथ यात्रा की ढेरों बधाई!

जय जगन्नाथ, हैप्पी रथ यात्रा 2026

4. हे प्रभु जगन्नाथ, थाम लो मेरा हाथ,

अपने चरणों में दो स्थान, यही है मेरी छोटी सी अरदास।

हैप्पी रथ यात्रा 2026

5. रथ की रस्सी थामें, तो मिट जाएं सब पाप,

जगन्नाथ की कृपा से, मिटे हृदय का संताप।

शुभ जगन्नाथ रथ यात्रा 2026

6. रथ यात्रा के शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो।हैप्पी रथ यात्रा 2026

7. भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को छूने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

महाप्रभु आपके जीवन के रथ को भी सफलता और खुशियों के मार्ग पर ले जाएं।

हैप्पी रथ यात्रा 2026

जगन्नाथ रथ यात्रा दर्शन करने से क्या फल मिलता है:

हिंद धर्म की मान्यताओं के अनुसार, रथ यात्रा में शामिल होने और रथ की रस्सियों को खींचने भर से ही व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और प्रभु के आशीर्वाद से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:जगन्नाथ रथयात्रा मार्ग की क्यों की जाती है सोने की झाड़ू से सफाई?
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Jagannath Rath Yatra
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने