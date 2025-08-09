Happy Raksha Bandhan Wishes , Photos : ये स्पेशल फोटो मैसेज व SMS भेजकर दें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं
Happy Raksha Bandhan Wishes , Messages , Images , Photos : आज देश भर में भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आज पूरे दिन राखी बांधने का मुहू्र्त है। इस शुभ दिन पर अपने करीबियों को कुछ शुभकामना संदेश भेजकर विश कर सकते हैं। यहां देखें ऐसे ही कुछ मैसेज-
Happy Raksha Bandhan Wishes , Messages , Images , Photos : आज देश भर में भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन की जबरदस्त रौनक है। भाई बहन के लिए यह त्योहार बेहद खास होता है। राखी का त्योहार हर हिन्दू कैलेंडर के अनुसार श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन जिसमें भाई अपने बहन को रक्षासूत्र बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। आज पूरे दिन राखी बांधने का मुहू्र्त है। आज पूरे दिन रक्षा सूत्र बांधने के कई शुभ मुहूर्त के साथ विशेष शुभ संयोग ऐसे बन रहे हैं जो कई वर्षों बाद आए हैं। हालांकि आज राहुकाल सुबह 8.50 से 10.29 बजे तक रहेगा। इस समय राखी नहीं बांधी जानी चाहिए। ज्योतिषाचार्य स्वामी नरोत्तमानंद गिरि वेद विद्यालय, झूंसी के प्राचार्य ब्रज मोहन पांडेय के अनुसार, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। 40 वर्षों बाद रक्षाबंधन पर विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं। दिन में परम शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी बन रहा है। साथ ही आज 9 अगस्त को सूर्य और बुध कर्क राशि में एक साथ होने से बुधादित्य योग बनेगा। बृहस्पति और शुक्र का भी मिथुन राशि में एक साथ होना बहुत मंगलकारी योग है। चंद्रमा का अपने ही नक्षत्र श्रवण में गोचर करना भी रक्षाबंधन पर्व को और अधिक मंगलकारी बना रहा है।
आप इस शुभ दिन पर अपने करीबियों को कुछ शुभकामना संदेश भेजकर विश कर सकते हैं। यहां देखें ऐसे ही कुछ मैसेज-
कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी,
प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी,
भाई की लम्बी उम्र की दुआ है राखी,
बहने के पवित्र प्यार की दुआ है राखी।।
-Happy Raksha Bandhan
भगवान हर जगह नहीं हो सकते
इसलिए उन्होंने मां को बनाया
और मां हर वक्त हमारे साथ नहीं हो सकती,
इसीलिए भगवान ने बहन को बनाया।।
-Happy Raksha Bandhan
साथ पले और साथ बढ़े हैं हम,
खूब मिला बचपन में प्यार,
इसी प्यार को याद दिलाने
आया ये राखी का त्यौहार।।
- रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
बचपन की वो शरारतें, लड़ाइयां और फिर एक-दूसरे को मनाना, ये सब बातें याद करके आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुम जैसा भाई पाकर मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं। हैप्पी राखी!
शम की डोरी फूलों का हार
सावन में आया राखी का त्योहार,
बहन की खुशी में भाई की खुशी है
देखो दोनों में कितना है प्यार।
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
आया राखी का त्योहार, छाई खुशियों की बहार
रेशम की डोरी से बांधा एक बहन ने
अपनी भाई की कलाई पर प्यार।
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा
अगर बहन नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा - मुनव्वर राना
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं
ओस की बूंदों से भी प्यारी है, मेरी बहना
गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाज़ुक है, मेरी बहना
आसमां से उतारी कोई राजकुमारी है, मेरी बहना
सच कहूं तो मेरी राजदुलारी है, मेरी बहना,
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
मृदुल स्नेह, अटूट विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण भाई-बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई।
रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी के जीवन में अपार खुशियां और नई उमंग लाए, यही कामना है। सभी को इस स्नेह पर्व की अनंत शुभकामनाएं!
मेरी कलाई पर तेरी राखी हमेशा रहे मेरी प्यारी बहना, जब जब उसे देखू तेरी याद आती रहे मेरी बहना, शुभ रक्षाबंधन।
सावन में आया राखी का त्योहार,
बहन की खुशी में भाई की खुशी है।
देखो दोनों में कितना है प्यार,
चाहे रहे दूर चाहे हो पास।
Happy Raksha Bandhan 2025
लाल गुलाबी राखी से रंग रहा संसार,
सूरज की किरणें खुशियों की बहार।
चांद की चांदनी अपनों का प्यार,
मुबारक हो भाई मेरे आपको राखी का त्योहार।
Happy Raksha Bandhan 2025