Raksha Bandhan Rakhi Wishes : रक्षाबंधन के मौके पर ऐसे दें अपनों को शुभकामनाएं, कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी…
Raksha Bandhan Wishes : राखी का त्योहार आज बड़े ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है। आज राखी के लिए दिनभर शुभ मुहूर्त है। आज आयुष्मान, सौभाग्य, सर्वार्थसिद्धि और जयद योग भी बन रहा है। आज बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षासूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगी तथा उनसे अपनी रक्षा की सौगंध लेंगी। हर साल सावन के महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनों को शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। राखी के त्योहार पर अपनों को ये खास संदेश भेजकर आप भी शुभकामनाएं दे सकते हैं-
कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी,
प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी।
भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी,
बहन के स्नेह का पवित्र प्रतीक है राखी।
हैप्पी रक्षाबंधन 2025
आसमान पर सितारे है जितने,
उतनी जिंदगी हो तेरी।
किसी की नजर न लगे,
दुनिया की हर खुशी हो तेरी।
रक्षाबंधन के दिन भगवान से
बस यह दुआ है मेरी।
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!
भैया तुम जियो हजारों साल,
मिले कामयाबी तुम्हें हर बार,
खुशियों की हो तुमपे बौंछार,
यही दुआ करते है हम बार-बार।
रक्षाबंधन 2025 की बधाई।
भाई -बहन के रिश्तों में आए प्यार
कभी न हो बीच कोई तकरार
हर दिन खुशियां रहे बरकरार
दूर बैठे भी हम-तुम मनाएंगे राखी का त्यौहार !
रक्षाबंधन 2025 की बधाई।
सूरज की तरह चमकते रहो
फूलों की तरह महकते रहो
यही दुआ है इस बहन की
आप सदा खुश रहो
रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं
बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है
तुम खुश रहो हमेशा यही माँगा है,
ये लम्हा कुछ खास है,
बहन के हाथ में भाई का हाथ है,
तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है।
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
भाई बहन के प्यार का बंधन
है इस दुनिया में वरदान,
इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता
चाहे ढूंढ लो सारा जहान।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता,
वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता,
अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते है,
पर भाई-बहन का प्यार कभी कम नहीं होता।
हैप्पी रक्षाबंधन
खुश किस्मत होती हैं वो बहनें
जिनके सिर पर भाई का हाथ होता है
हर परेशानी में उसके साथ होता है।
रक्षाबंधन 2025 की बधाई।
Happy Raksha Bandhan