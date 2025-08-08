Raksha Bandhan wishes: रक्षा बंधन पर ये प्यार भरे चुनिंदा मैसेज भेजकर कहें- 'हैप्पी राखी'

Happy Rakhi Wishes in Hindi: रक्षा बंधन के दिन एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजते हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्टेटस शेयर करते हैं। पढ़ें और भेजें रक्षा बंधन के ये खास शुभकामना संदेश।

Fri, 8 Aug 2025 07:30 PM

Happy raksha bandhan wishes 2025: रक्षा बंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक है। इस साल रक्षा बंधन 09 अगस्त को है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती है और बदले में भाई बहन को रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन भाई और बहन प्यार से भरे संदेश भेजकर रक्षा बंधन की बधाई देते हैं और सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं। आप भी शेयर कर सकते हैं ये खास रक्षा बंधन विशेस।

रिश्तों की मिठास है राखी भाई-बहन का प्यारा एहसास है राखी

दिलों को जोड़ने वाला विश्वास है राखी

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

2. राखी का है त्योहार, भाई-बहन का है प्यार

प्यार की मिठाई और रिश्तों की है बहार

हैप्पी रक्षा बंधन 2025

3. बहन का प्यार भाई के लिए होता है आशीर्वाद

हमेशा निभाती है मां का किरदार

लड़ती है, झगड़ी है और प्यार करती है

मेरे लिए मेरी बहन है हमेशा खास और रहती है दिल के पास

हैप्पी रक्षा बंधन 2025

4. राखी करती है सारे गिले शिकवे दूर

इसलिए प्यार का प्रतीक होती है

बहन के बांधे हुए इस धागे की डोर

हैप्पी रक्षा बंधन 2025

5. राखी का त्योहार हो

खुशियों की भरमार हो

खट्टी-मीठी तकरार हो

भाई-बहन का प्यार हो

रक्षा बंधन की शुभकामनाएं 2025

6. धागों से बांधा है अपने दिल का एहसास

हमेशा बना रहे मेरा और आपका साथ

राखी की शुभकामनाएं 2025

7. चंदन का तिलक, खुशियों की बौछार

बहनों का साथ और बेशुमार प्यार

राखी के प्यारे त्योहार की आपको खूब शुभकामनाएं