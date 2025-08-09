Happy Raksha Bandhan Photos , Messages : ये लेटेस्ट फोटो मैसेज व SMS भेजकर दें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

Happy Raksha Bandhan Wishes , Messages , Images , Photos : आज 9 अगस्त को देश भर में भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर अपने करीबियों को कुछ शुभकामना संदेश भेजकर विश कर सकते हैं। यहां देखें ऐसे ही कुछ मैसेज-

Sat, 9 Aug 2025 06:12 AM

शम की डोरी फूलों का हार सावन में आया राखी का त्योहार,

बहन की खुशी में भाई की खुशी है

देखो दोनों में कितना है प्यार।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।

आया राखी का त्योहार, छाई खुशियों की बहार रेशम की डोरी से बांधा एक बहन ने

अपनी भाई की कलाई पर प्यार।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।

किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा अगर बहन नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा - मुनव्वर राना

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

ओस की बूंदों से भी प्यारी है, मेरी बहना, गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाज़ुक है, मेरी बहना, आसमां से उतारी कोई राजकुमारी है, मेरी बहना, सच कहूं तो मेरी राजदुलारी है, मेरी बहना, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

मृदुल स्नेह, अटूट विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण भाई-बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई।

रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी के जीवन में अपार खुशियां और नई उमंग लाए, यही कामना है। सभी को इस स्नेह पर्व की अनंत शुभकामनाएं!

मेरी कलाई पर तेरी राखी हमेशा रहे मेरी प्यारी बहना, जब जब उसे देखू तेरी याद आती रहे मेरी बहना, शुभ रक्षाबंधन।

सावन में आया राखी का त्योहार, बहन की खुशी में भाई की खुशी है।

देखो दोनों में कितना है प्यार,

चाहे रहे दूर चाहे हो पास।

लाल गुलाबी राखी से रंग रहा संसार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार।

चांद की चांदनी अपनों का प्यार,

मुबारक हो भाई मेरे आपको राखी का त्योहार।

कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी,

भाई की लम्बी उम्र की दुआ है राखी,

बहने के पवित्र प्यार की दुआ है राखी।।

भगवान हर जगह नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने मां को बनाया

और मां हर वक्त हमारे साथ नहीं हो सकती,

इसीलिए भगवान ने बहन को बनाया।।

साथ पले और साथ बढ़े हैं हम, खूब मिला बचपन में प्यार,

इसी प्यार को याद दिलाने

आया ये राखी का त्यौहार।।

- रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं