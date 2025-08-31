Happy Radha Ashtami Wishes: राधा अष्टमी के मौके पर अपनों को भेजें ये खास संदेश, शायरियां, ऐसे कहैं-हैप्पी राधा अष्टमी

Happy Radha Ashtami Wishes : आज यानी 31 अगस्त को देशभर में राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था।

Sun, 31 Aug 2025 01:16 AM

Happy Radha Ashtami Wishes: आज यानी 31 अगस्त को देशभर में राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधारानी की पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इस पावन दिन श्री राधा रानी और कृष्ण जी को फूल, बांसुरी और भोग अर्पित करना चाहिए। राधा रानी के 108 नामों का मंत्र जप और आरती करें। राधा जी की कृपा से जीवन में सुख-शांति मिलती है। राधा अष्टमी के खास मौके पर कुछ खास संदेशों के जरिए अपनों को शुभकामनाएं भी भेज सकते हैं।

वृन्दावन का कण-कण बोले श्री राधा राधा

श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा

यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा

श्री राधा राधा श्री राधा राधा

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

राधा मुरली-तान सुनावें,छीनि लियो मुरली कान्हा से.

कान्हा मंद-मंद मुस्कावें,राधा ने धुन,प्रेम की छेड़ी.

कृष्ण को तान पे,नाच नचावें.जय श्री राधे कृष्णा

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

राधा-कृष्ण के दर्शन से मन खिल उठता है

दूर होती है हर विपदा, हर समस्या का हल मिलता है।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई

चलों खुशियों को जश्न मनाएं

राधारानी के जन्मोत्सव पर

झूमे-नाचे और भजन गाएं

राधा अष्टमी का पर्व मनाएं

हैप्पी राधा अष्टमी

राधा जी के चरणों में सभी दुखों का अंत हो जाए

राधा कृष्ण का नाम जपते ही जीवन खुशियों से भर जाए

आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

राधा अष्टमी का त्योहार

जीवन में लाएं खुशियां अपार

सुखमय हो जाएं आपका संसार

राधारानी की कृपा से

सुख-समृद्धि आए आपके द्वार

राधा अष्टमी की बधाई!

राधा अष्टमी के पर्व पर

आपकी हर दुख-बाधा दूर हो जाएं

हर दिन खुशियों का जश्न मनाएं

तरक्की की राह पर आगे बढ़ते जाएं

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

राधा रानी की भक्ति में मिलता है सच्चा सुख

उनकी अराधना करने से दूर होता है हर दुख.

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

राधा-कृष्ण की आशीर्वाद से

जीवन में प्रेम और खुशियां हो भरपूर

राधा-कृष्ण का नाम लेते ही हर दुख हो दूर

राधारानी के जन्मोत्सव पर

आप जो भी दिल से मांगे

वह मनोकामना हो जाएं पूर्ण

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई!

किसी की सूरत बदल गई किसी की नियत बदल गई,

जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे रानी मेरी तो किस्मत ही बदल गई,

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

राधा अष्टमी आई है, खुशियों ढेरो लाई है

चलो मिलकर हम सुख खुशियां बांटे

राधे-कृष्ण, राधे-कृष्ण का नाम जापे

लाडली जी की कृपा से बने हर बिगड़े काम

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

किसी की सूरत बदल गई

किसी की नियत पलट गई

जिसने राधा-कृष्ण को पूजा

उसकी किस्मत चमक गई

हैप्पी राधा अष्टमी

बैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख,

कान्हा जो तेरे वृंदावन धाम में है,

कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे,

समाधान तो बस श्री राधे के नाम में है

राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं

राधा अष्टमी के मौके श्री राधारानी की कृपा से आपके जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आए। हैप्पी राधा अष्टमी