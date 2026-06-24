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Nirjala Ekadashi 2026 Wishes: सुबह-सुबह इन 10+ संदेशों से अपनों को सबसे पहले कहें शुभ एकादशी

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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25 जून को निर्जला एकादशी के शुभ मौके पर अपनों को सुबह-सुबह 10+ सुंदर विशेज भेजें। खूबसूरत SMS के साथ अपनों का दिन बना दें खास। नीचे पढ़ें निर्जला एकादशी के यूनीक शुभकामना संदेश।

Nirjala Ekadashi 2026 Wishes: सुबह-सुबह इन 10+ संदेशों से अपनों को सबसे पहले कहें शुभ एकादशी

25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन को भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है। माना जाता है कि सच्चे मन और पूरे विधि-विधान से पूजा की जाए तो भगवान विष्णु जिंदगी में आने वाली हर बाधा दूर करते हैं। इसी के साथ लोग निर्जला एकादशी पर निर्जला व्रत रखते हैं और तुलसी से जुड़ी उपाय भी करते हैं। लोग अपने परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए इस दिन कुछ विशेष दान भी करते हैं। इसके अलावा इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। अगर आप भी अपने खास सगे-संबंधियों को निर्जला एकादशी की शुभकामना देना चाहते हैं तो नीचें पढ़ें 10+ यूनीक विशेज।

यहां देखें निर्जला एकादशी के शुभकामना संदेश

1. विष्णु जी का मिले साथ,

खुशियों की हो बस अब बरसात,

निर्जला एकादशी के खूबसूरत मौके पर,

पूरी हो जाए आपके मन की हर बात।

निर्जला एकादशी 2026 की शुभकामनाएं।

2. तुलसी की महक हो,

घर में हो उजियारा,

निर्जला एकादशी पर इस बार,

सुख-समृद्धि का ही दिखे बस नजारा।

निर्जला एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।

3. हर चिंता अब दूर हो आपकी,

हर सपना हो जाए साकार,

एकादशी का शुभ दिन है आया,

अपने संग खुशियां है लाया।

निर्जला एकादशी के मौके पर आप पर भगवान विष्णु की कृपा बरसें।

4. भक्ति का दीप जले,

मन में विश्वास का फूल खिले,

विष्णु जी की कृपा ऐसी बरसे,

जिंदगी में हर रंग खिले।

आपको और आपके परिवार को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं।

5. हर दिन हो आपका अब मंगलमय,

हर राह बन जाए अबसे आसान,

निर्जला एकादशी के मौके पर

मिल जाए आपको खुशियों का वरदान।

निर्जला एकादशी 2026 की शुभकामनाएं।

6. किस्मत आपकी अब चमके

भाग्य का दीया अब दमके,

विष्णु जी की कृपा मिले,

मां तुलसी से जीवन खिले।

निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं।

7. तुलसी आंगन में खूब मुस्काए,

खुशियों की बहार वो अपने संग ले आए,

निर्जला एकादशी का दिन है आज,

विष्णु जी के आशीर्वाद से बनें हर काम।

निर्जला एकादशी 2026 की आपको शुभकामनाएं।

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8. मन में भक्ति का रंग हो,

जीवन में खुशियों का संग हो,

विष्णु जी के आशीर्वाद से

आपके आसपास हर रंग हो।

निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं।

निर्जला एकादशी शुभकामनाएं मैसेज

9. आपको इस बार मिले सफलता,

हर दिन बन जाए आपका त्योहार,

निर्जला एकादशी पर इस बार,

मिल जाए आपको खुशियों का संसार।

आपको निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं।

10. भक्ति की ज्योत जलाएं,

प्रेम का संदेश हर जगह फैलाएं,

निर्जला एकादशी के इस खास मौके पर,

आप सारी तकलीफें भूल जाएं।

निर्जला एकादशी 2026 की बधाई।

11. सपनों को मिले उड़ान,

जीवन बन जाए आसान,

विष्णु कृपा से भर जाए,

खुशियों से आपका हर जहान।

निर्जला एकादशी 2026 की शुभकामनाएं।

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12. तुलसी का आशीष मिले,

विष्णु जी का मिले प्यार,

निर्जला एकादशी लाए,

इस बार घर में सुख-समृद्धि अपार।

आपको और आपके परिवार को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं।

निर्जला एकादशी

13. आपके घर में छाएं खुशियां

हर चेहरे पर आ जाए मुस्कान,

निर्जला एकादशी के मौके पर

विष्णु जी की कृपा से से बनें काम।

निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं।

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14. भक्ति से भरा रहे आपका मन,

खुशियों से महकता रहे ये जीवन,

विष्णु जी का आशीर्वाद मिले,

मां तुलसी से सौभाग्य मिले।

निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं।

15. दुख के बादल अब छंट जाएं,

सुख के दीए राह में जल जाएं,

निर्जला एकादशी के शुभ मौके पर,

आपके सारे सपने सच हो जाएं।

आपको और आपके परिवार को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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