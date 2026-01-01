Happy New Year wishes in hindi: माता लक्ष्मी की कृपा से हर जगह से हो धन का आगम-नूतनवर्षस्य हार्दिकाः शुभेच्छाः

संक्षेप: Happy New Year shubhkamnaye: वाट्सऐप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्र्राम आदि साइट्स पर कई दिनों से चल रहा बधाइयों का सिलसिला आज टॉप पर है। रात 12 बजते ही अगर आप लोगों को मैसेज नहीं कर पाएं

naye saal ki hardik shubhkamnaye वाट्सऐप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्र्राम आदि साइट्स पर कई दिनों से चल रहा बधाइयों का सिलसिला आज टॉप पर है। रात 12 बजते ही अगर आप लोगों को मैसेज नहीं कर पाएं तो अब सुबह मित्रों, रिश्तेदारों को कॉल एवं मैसेज कर नववर्ष की बधाइयांदें। नए साल की अगवानी में युवाओं में उत्साह देखने लायक था। जश्न के लिए सभी लोग तैयार है। अगर आप अपने बड़ों को भगवान से जुड़े मैसेज से नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आपके लिए यहां है कुछ मैसेज

यह नया साल में हो भोले भंडारी की कृपा

बड़ी उपलब्धियों के साथ मन की शांति

शुद्ध आत्मा के साथ करें नव वर्ष का आगाज -Happy New Year

अत्यद्भुतं ते भवतु अग्रिमं वर्षम्।

आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो-Happy New Year

नूतनवर्षस्य हार्दिकाः शुभेच्छाः Happy New Year

माता लक्ष्मी की कृपा से हर जगह से हो धन का आगम

सुख-समृद्धि और संतोष लाए नव वर्ष का आगम-Happy New Year

नववर्ष आपके जीवन में किसी चीज की कमी ना लाए, जो मिले उसमें भगवान की कृपा के साथ अपार खुशियां हो-Happy New Year



गणपति का आशीर्वाद मिले,

मां लक्ष्मी भंडारे भरे

शिवशंकर से संतोष मिले

मां सरस्वती आपको सही राह दिखाएं- Happy New Year



ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥ नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं-Happy New Year



ॐ गण गणपतये नमः- ॐ एकदन्ताय विहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आपके लिए नव वर्ष 2026 मंगलमय हो-Happy New Year

मंदिर की हर घंटी की आवाज से

ईष्टदेव को की गई हर प्रार्थना से

नव वर्ष में हर दिन रहे प्रभु का स्मरण

खूब तरक्की पाएं हर पल-Happy New Year

