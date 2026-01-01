Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy New Year wishes in hindi: top new latest and best year 2026 naye saal ki shubhkamnaye
Happy New Year wishes in hindi: माता लक्ष्मी की कृपा से हर जगह से हो धन का आगम-नूतनवर्षस्य हार्दिकाः शुभेच्छाः

Happy New Year wishes in hindi: माता लक्ष्मी की कृपा से हर जगह से हो धन का आगम-नूतनवर्षस्य हार्दिकाः शुभेच्छाः

संक्षेप:

Happy New Year shubhkamnaye: वाट्सऐप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्र्राम आदि साइट्स पर कई दिनों से चल रहा बधाइयों का सिलसिला आज टॉप पर है। रात 12 बजते ही अगर आप लोगों को मैसेज नहीं कर पाएं  

Jan 01, 2026 07:14 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

naye saal ki hardik shubhkamnaye वाट्सऐप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्र्राम आदि साइट्स पर कई दिनों से चल रहा बधाइयों का सिलसिला आज टॉप पर है। रात 12 बजते ही अगर आप लोगों को मैसेज नहीं कर पाएं तो अब सुबह मित्रों, रिश्तेदारों को कॉल एवं मैसेज कर नववर्ष की बधाइयांदें। नए साल की अगवानी में युवाओं में उत्साह देखने लायक था। जश्न के लिए सभी लोग तैयार है। अगर आप अपने बड़ों को भगवान से जुड़े मैसेज से नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आपके लिए यहां है कुछ मैसेज

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह नया साल में हो भोले भंडारी की कृपा
बड़ी उपलब्धियों के साथ मन की शांति
शुद्ध आत्मा के साथ करें नव वर्ष का आगाज -Happy New Year

अत्यद्भुतं ते भवतु अग्रिमं वर्षम्।

आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो-Happy New Year

नूतनवर्षस्य हार्दिकाः शुभेच्छाः Happy New Year

माता लक्ष्मी की कृपा से हर जगह से हो धन का आगम

सुख-समृद्धि और संतोष लाए नव वर्ष का आगम-Happy New Year

नववर्ष आपके जीवन में किसी चीज की कमी ना लाए, जो मिले उसमें भगवान की कृपा के साथ अपार खुशियां हो-Happy New Year

गणपति का आशीर्वाद मिले,
मां लक्ष्मी भंडारे भरे
शिवशंकर से संतोष मिले
मां सरस्वती आपको सही राह दिखाएं- Happy New Year

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥ नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं-Happy New Year

ॐ गण गणपतये नमः- ॐ एकदन्ताय विहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आपके लिए नव वर्ष 2026 मंगलमय हो-Happy New Year

मंदिर की हर घंटी की आवाज से
ईष्टदेव को की गई हर प्रार्थना से
नव वर्ष में हर दिन रहे प्रभु का स्मरण
खूब तरक्की पाएं हर पल-Happy New Year

यश, प्रसिद्धि, सफलता, सुख, समृद्धि, संपन्नता, उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य, निरोग्य तथा प्रभु कृपा की समस्त मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं-Happy New Year

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Happy New Year Whatsapp Staus New Year Wishes In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने