Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy New Year Wishes in Hindi top 20 latest new year 2026 messages photos naye saal ki shubhkamnaye in hindi
Happy New Year Wishes in Hindi : टॉप 20 नए साल की शुभकामनाएं, Message, SMS, शायरी और quotes

Happy New Year Wishes in Hindi : टॉप 20 नए साल की शुभकामनाएं, Message, SMS, शायरी और quotes

संक्षेप:

Happy New Year Wishes in Hindi , Messages, photos : नया साल जीवन में नए उमंग, नई उम्मीदों और नई एनर्जी का प्रतीक है। हर पुराने साल को पीछे छोड़कर आपको नए साल का वेलकम करना चाहिए।    

Jan 01, 2026 12:21 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
नया साल जीवन में नए उमंग, नई उम्मीदों और नई एनर्जी का प्रतीक है। हर पुराने साल को पीछे छोड़कर आपको नए साल का वेलकन करना चाहिए। नए साल 2026 के वेलकम के लिए सभी लोग जश्न में डूब जाते हैं। इस नए साल आपको हर वो काम करना है, जिसका आपने सपना देखा, इसके साथ ही नई शुरुआत, अच्छी हेल्थ और सफलता पर आपको मिले। यह साल आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि लाए। ऐसी कामना करें और अपने दोस्तों को भी ऐसे मैसेज भेजें। यहां पढ़ें ऐसे ही मैसेज-

इस साल वो सब पूरा हो,
आपको वो सब मिले, जिसकी आपने तमन्ना की हो।
आपको दिल से नया साल मुबारक-Happy New Year

आओ इस नए साल पर एक वादा करें, खुद से खुद के लिए वादा,
अपने आपको ऊंचाई पर पहुंचाने का वादा
आपको दिल से नया साल मुबारक-Happy new Year

जब 2026 शुरू हो, तो शुरू हो एक नई सोच, नई उम्मीद और नया जज़्बा।-Happy New Year

बीते साल के गमों को भूल जाओ

आओ इस नए साल को गले लगाओ, इस नए साल में सिर्फ मिठास लाओ-Happy New Year

हर गम का इलाज है एक नई शुरुआत
तो नए साल से ही क्यों ना की जाए- Happy New Year

2026 एक ऐसा साल हो, जहां हर दिन आपके चेहरे पर हंसी आए, मां लक्ष्मी आपके घर विराजे, आपको नए साल का हर दिन मुबारक-Happy New Year

नया साल, नई शुरुआत, नई उमंग, नया मुकाम, नई ऊंचाई

2026 हो आपके लिए खास-Happy New Year

नयी उम्मीदों के साथ, नया साल मुबारक!

दिल से निकली शुभकामनाएं – Happy New Year

हर दिन मुस्कुराओ – यही है असली न्यू ईयर गिफ्ट

खुशियों से भरा रहे तुम्हारा नया साल

हर दिन एक नई कहानी बने

Happy New Year

2026 लाए ढेरों सक्सेस और हंसी

पुराने ग़म छोड़ो – नया साल गले लगाओ

Happy New Year

न्यू ईयर मुबारक – दिल से दिल तक!

नयी सुबह, नयी उम्मीदें – Happy New Year

नई सोच, नया सफर –साल 2026, आपके लिए नई उमंग लेकर आए-Happy New Year

साल 2026 तुम्हारा हो, हर वो चीज जो चाहते हो इस साल में पाओ-Happy New Year

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
