Happy New Year wishes 2026 photos , images : सबसे खूबसूरत नए साल की शुभकामनाएं मैसेज, फोटो मैसेज, SMS व शायरी

संक्षेप:

Jan 01, 2026 12:05 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy New Year Wishes in Hindi , Messages, photos today : नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं । पुराना साल बीत चुका है। हम खट्टी-मीठी यादों और ढेर सारे अनुभवों के साथ 2025 को विदा कर 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में आतिशबाजी और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हर कोई पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है। देश और दुनिया के अलग-अलग इलाकों से ऐसे सैंकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग नववर्ष के स्‍वागत में डूबे नजर आ रहे हैं। व्हाट्सअप से लेकर सोशल मीडिया तक सभी तरफ नए साल की शुभकामना संदेशों की भरमार है। नया साल नया जोश, नई उमंग और नई उम्मीदें लेकर आता है। यह हम सभी के लिए एक ऐसा मौका भी होता है जब हम अपने पुराने दोस्तों, करीबियों, सहयोगियों और सीनियर्स को याद करते हैं। ऐसे मौके पर आप सभी को नीचे दी गई है हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं भेज सकते हैं-

इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल,

दौलत की न हो कमी आप हो जाएं मालामाल,

हस्ते मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका परिवार,

तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल 2026

स्वर्णिम बने भविष्य आपका

जीवन हो सुगम-सफल

एक नया संकल्प लेकर आप

नव वर्ष को बनाए उज्जवल।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

नव वर्ष की पावन बेला में है यही,

शुभ संदेश,हर दिन आए आपके,

जीवन में लेके खुशियां विशेष,

नववर्ष की शुभकामनाएं।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

Happy New Year 2026

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर,

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर,

बीती यादें सोच कर उदास न हो तुम,

कीजिए खुशियों के साथ नये साल को मंजूर!

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

भुला दो बीता हुआ कल

दिल में बसाओ ये आने वाला कल

दिल से मेरी यही है कामना

आपके लिए खुशियां लेकर आए

नए साल का हर नया पल

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

Happy New Year 2026

नया रंग हो नई उमंगे,आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस नए साल खुशियों की बरसातें हों

प्यार के दिन और मोहब्बत भरी रातें हों

रंजिशे नफरतें मिट जाएं सदा के लिए

सभी के दिलों में ऐसी चाहतें हों

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

श्री गणेश जी की असीम कृपा से यह नया साल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy New Year 2026

नए वर्ष में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए सपनों के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। गणपति बाप्पा का दिव्य आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को सदा सुखी और समृद्ध बनाए रखे।

सूरज की तरह चमकते रहो आप,

चांद की तरह खिलते रहो आप,

2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,

नया साल मुबारक हो उन्हें, जिनकी आंखों में नई पहचान होती है

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस नए साल में हर बेरोजगार को नौकरी और देश को आत्मनिर्भरता मिले,

हर किसान की फसल लहलहाए और मेहनत रंग लाए,

हर कामगार को उन्नति और सम्मान मिले,

और हमारे समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण हमेशा बना रहे।

नया साल, नई उम्मीदें, नया उत्साह आप सबको खूब मुबारक !

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

Happy New Year 2026

ॐ श्री गणेशाय नमः

शुभ प्रभात आपका दिन मंगलमय हो

नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ

आपको आशीर्वाद मिले गणेश से

विद्या मिले सरस्वती से, दौलत मिले लक्ष्मी से

खुशियां मिले रब से, प्यार मिले सबसे

यही दुआ है दिल से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

अगर दोस्ती एक गुनाह तो उसे होने मत देना,

अगर दोस्ती खुदा है तो उसे खोने मत देना

अगर की है किसी से दोस्ती,

तो उस दोस्त को खफा न होने देना

-Happy New Year 2026

न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए

खुदा करे नया साल खुशियों की बरसात लाए

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

राह मिले राहगीर को मुकम्मल ऐसा साल बने

नए वर्ष के नए दिन आपके लिए कमाल बने

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

नए साल पर पुरानी ख्वाहिश है

नए साल में हमारी नई आजमाइश है

हम हर हाल करेंगे कोशिश पूरी

हौसलों में जब तक बची गुंजाइश है

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

हर साल आता है,

हर साल जाता है,

इस साल आपको वो मिले

जो आपका दिल चाहता है

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy New Year 2026

रिश्ते बने रहें, प्यार बढ़ता रहे

यही नए साल की सच्ची दुआ है.

नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई!

जैसे फूल खिलते हैं चमन में,

वैसे ही खुशियां खिलें आपके जीवन में.

हैप्पी न्यू ईयर 2026

भूल जाओ कल को,

दिल में बसाओ आने वाले कल को

नया साल 2026 मुबारक

आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

नूतन वर्ष 2026 का नव प्रभात आप सबके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित करे।

सर्वत्र मंगल व कल्याण हो, आपके जीवन का हर क्षण असीम आनंद और प्रसन्नता से भरा रहे, यही मेरी मंगलकामना है।

स्वागत! जीवन के नवल वर्ष

आओ, नूतन-निर्माण लिये,

इस महा जागरण के युग में

जाग्रत जीवन अभिमान लिये।

दीनों दुखियों का त्राण लिये

मानवता का कल्याण लिये,

स्वागत! नवयुग के नवल वर्ष!

तुम आओ स्वर्ण-विहान लिये।

संसार क्षितिज पर महाक्रान्ति

की ज्वालाओं के गान लिये,

मेरे भारत के लिये नई

प्रेरणा नया उत्थान लिये।

~ सोहनलाल द्विवेदी

आप सभी को नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
