Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy New Year Images , Photos : best and latest New Year wishes in hindi messages Quotes status
Happy New Year Photos , Images : इन बेहद खास फोटो मैसेज , SMS व शायरी से दें नए साल की शुभकामनाएं

Happy New Year Photos , Images : इन बेहद खास फोटो मैसेज , SMS व शायरी से दें नए साल की शुभकामनाएं

संक्षेप:

Happy New Year Wishes 2026 in Hindi photos , images : नया साल हर किसी के जीवन में नई उम्मीद, उमंग लेकर आता है। नए साल की शुरुआत जितनी आनंदमय होती है, साल भी इतना ही शानदार होता है। आप भी इस खास मौके पर सोशल मीडिया के जरिए स्पेशल मैसेज भेजकर अपनों को नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Jan 01, 2026 06:08 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Happy New Year Wishes in Hindi , Messages, photos : नया साल हर किसी के जीवन में नई उम्मीद, जोश व उमंग लेकर आता है। नए साल की शुरुआत जितनी आनंदमय होती है, साल भी इतना ही शानदार होता है। आज नए साल 2026 के मौके पर हर कोई पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है। सोशल मीडिया पर सभी तरफ नए साल की शुभकामना संदेशों की भरमार है। यह हम सभी के लिए एक ऐसा मौका भी होता है जब हम अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों, करीबियों व सहयोगियों को याद करते हैं। ऐसे मौके पर आप सभी को नीचे दी गई है हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं भेज सकते हैं-

नया रंग हो नई उमंगे, आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नव वर्ष की शुभकामनाएं

आने वाला साल आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करे

नया साल नई उम्मीदें, नए सपने और नई खुशियां लेकर आए

नव वर्ष की शुभकामनाएं

नया सवेरा आया, नई किरण के साथ

नया दिन आया, प्यारी मुस्कान के साथ,

नव वर्ष की शुभकामनाएं

इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल,

दौलत की न हो कमी आप हो जाएं मालामाल,

हस्ते मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका परिवार,

तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल 2026

स्वर्णिम बने भविष्य आपका

जीवन हो सुगम-सफल

एक नया संकल्प लेकर आप

नव वर्ष को बनाए उज्जवल।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

नव वर्ष की पावन बेला में है यही,

शुभ संदेश,हर दिन आए आपके,

जीवन में लेके खुशियां विशेष,

नववर्ष की शुभकामनाएं।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर,

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर,

बीती यादें सोच कर उदास न हो तुम,

कीजिए खुशियों के साथ नये साल को मंजूर!

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

भुला दो बीता हुआ कल

दिल में बसाओ ये आने वाला कल

दिल से मेरी यही है कामना

आपके लिए खुशियां लेकर आए

नए साल का हर नया पल

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

Happy New Year Photos

नया रंग हो नई उमंगे,आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस नए साल खुशियों की बरसातें हों

प्यार के दिन और मोहब्बत भरी रातें हों

रंजिशे नफरतें मिट जाएं सदा के लिए

सभी के दिलों में ऐसी चाहतें हों

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

श्री गणेश जी की असीम कृपा से यह नया साल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy New Year Photos

सूरज की तरह चमकते रहो आप,

चांद की तरह खिलते रहो आप,

2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,

नया साल मुबारक हो उन्हें, जिनकी आंखों में नई पहचान होती है

इस नए साल में हर बेरोजगार को नौकरी और देश को आत्मनिर्भरता मिले,

हर किसान की फसल लहलहाए और मेहनत रंग लाए,

हर कामगार को उन्नति और सम्मान मिले,

और हमारे समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण हमेशा बना रहे।

नया साल, नई उम्मीदें, नया उत्साह आप सबको खूब मुबारक !

ॐ श्री गणेशाय नमः

शुभ प्रभात आपका दिन मंगलमय हो

नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

ये भी पढ़ें:टॉप 20 नए साल की शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, SMS, शायरी और कोट्स

मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ

आपको आशीर्वाद मिले गणेश से

विद्या मिले सरस्वती से, दौलत मिले लक्ष्मी से

खुशियां मिले रब से, प्यार मिले सबसे

यही दुआ है दिल से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

अगर दोस्ती एक गुनाह तो उसे होने मत देना,

अगर दोस्ती खुदा है तो उसे खोने मत देना

अगर की है किसी से दोस्ती,

तो उस दोस्त को खफा न होने देना

- Happy New Year 2026

Happy New Year Photos

न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए

खुदा करे नया साल खुशियों की बरसात लाए

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

राह मिले राहगीर को मुकम्मल ऐसा साल बने

नए वर्ष के नए दिन आपके लिए कमाल बने

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

नए साल पर पुरानी ख्वाहिश है

नए साल में हमारी नई आजमाइश है

हम हर हाल करेंगे कोशिश पूरी

हौसलों में जब तक बची गुंजाइश है

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

हर साल आता है,

हर साल जाता है,

इस साल आपको वो मिले

जो आपका दिल चाहता है

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

रिश्ते बने रहें, प्यार बढ़ता रहे

यही नए साल की सच्ची दुआ है.

नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई!

जैसे फूल खिलते हैं चमन में,

वैसे ही खुशियां खिलें आपके जीवन में.

हैप्पी न्यू ईयर 2026

भूल जाओ कल को,

दिल में बसाओ आने वाले कल को

नया साल 2026 मुबारक

आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

नूतन वर्ष 2026 का नव प्रभात आप सबके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित करे।

सर्वत्र मंगल व कल्याण हो, आपके जीवन का हर क्षण असीम आनंद और प्रसन्नता से भरा रहे, यही मेरी मंगलकामना है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Happy New Year Whatsapp Staus New Year New Year Wishes In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने