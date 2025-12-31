Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy New Year 2026 wishes : send new year wish SMS messages WhatsApp and Facebook status here
Happy New Year 2026 wishes: नए साल पर भेजें शुभकामनाएं, यहां देखें SMS, मैसेज, WhatsApp और Facebook स्टेटस
संक्षेप:
Happy New Year 2026 wishes : नए साल की शुरुआत के मौके पर अपने परिजनों, दोस्तों और चाहने वालों को भेजें नए साल की शुभकामनाओं का SMS, मैसेज, WhatsApp और Facebook स्टेटस।
Dec 31, 2025 08:20 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year 2026 wishes : साल 2026 की दस्तक के साथ ही दुनिया भर में जश्न, रोशनी और दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरों की सड़कों से लेकर गांव की चौपाल तक, हर तरफ नए साल की बातें हैं। लोग एक-दूसरे को Happy New Year 2026 Wishes देकर बीते कल को शुक्रिया और आने वाले कल को सलाम कर रहे हैं। ऐसे मौके पर आप भी अपने दोस्तों, परिजनों और चाहने वालों को शुभकामनाएं भेज सकते हैं।
डिजिटल दौर में New Year Wishes का नया रंग
अब नए साल की शुभकामनाएं सिर्फ कार्ड या फोन कॉल तक सीमित नहीं रहीं। सोशल मीडिया, स्टेटस, रील्स और मैसेज के ज़रिए Happy New Year 2026 का जश्न हर जगह नजर आ रहा है। फिर भी, दिल से कही गई दो सच्ची पंक्तियां आज भी सबसे कीमती मानी जाती हैं।
यहां देखें 20 शानदार Happy New Year 2026 Wishes, सीधे इस्तेमाल करने लायक हैं:
- नया साल 2026 आपकी जिंदगी में सुकून, तरक्की और ढेर सारी मुस्कान लेकर आए- हैप्पी न्यू ईयर!
- बीता कल सबक बने और आने वाला हर दिन खुशियों से भरा हो- आपको और आपके परिवार को नया साल मुबारक।
- 2026 में आपके ख्वाबों को पंख मिलें और मेहनत को मुकाम- हैप्पी न्यू ईयर!
- नया साल, नई सोच और नई शुरुआत के साथ आपकी जिंदगी रोशन करे- Happy New Year 2026।
- दुआ है कि 2026 आपके लिए सेहत, सुकून और कामयाबी का साल बने।
- जो खोया वो सबक़ बने, जो पाया वो हौसला- नया साल आपको आगे बढ़ाए।
- हर सुबह नई उम्मीद लाए और हर रात सुकून दे- नया साल मुबारक हो।
- 2026 में गम कम हों, खुशियां ज्यादा हों और जिंदगी आसान लगे।
- नया साल आपके रिश्तों में मिठास और सपनों में उड़ान भर दे।
- दुआ है कि 2026 में आप वो सब पा सकें, जिसके लिए आपने कभी दिल से चाहा हो।
- बीते साल को शुक्रिया, आने वाले साल को सलाम- Happy New Year 2026।
- 2026 आपके लिए नए मौके, नई कामयाबी और नई पहचान लेकर आए।
- हर मुश्किल आसान हो जाए और हर कोशिश रंग लाए- नया साल मुबारक।
- नया साल आपकी जिंदगी में हौसलों की नई रोशनी जलाए।
- 2026 में आपका हर दिन बेहतर, हर फैसला सही और हर सपना पूरा हो।
- जिंदगी में ठहराव नहीं, बस आगे बढ़ते रहने का जज्बा मिले- हैप्पी न्यू ईयर।
- नया साल आपके घर आंगन में खुशियों की दस्तक दे।
- 2026 में आपकी मेहनत बोले और किस्मत साथ दे।
- जो दिल में अच्छा है, वही जिंदगी में झलके- नया साल मुबारक हो।
- मुस्कान बनी रहे, उम्मीद जिंदा रहे- आपको दिल से Happy New Year 2026।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
