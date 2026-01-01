Happy New Year 2026 Wishes : गणेश जी का नाम लेकर इन भक्तिमय व संस्कृत मंत्रों से दें नए साल की शुभकामनाएं

संक्षेप: Happy New Year 2026 Wishes : नए साल की शुरुआत जितनी आनंदमय होती है, साल भी इतना ही शानदार होता है। आप भी इस खास मौके पर भगवान गणेश का नाम लेकर संस्कृत मंत्रों को शेयर कर नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Jan 01, 2026 06:43 am IST

Happy New Year Wishes in Hindi , Messages, photos : नया साल हर किसी के जीवन में नई उम्मीद, जोश व उमंग लेकर आता है। नए साल की शुरुआत जितनी आनंदमय होती है, साल भी इतना ही शानदार होता है। आज नए साल 2026 के मौके पर हर कोई पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है। सोशल मीडिया पर सभी तरफ नए साल की शुभकामना संदेशों की भरमार है। यह हम सभी के लिए एक ऐसा मौका भी होता है जब हम अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों, करीबियों व सहयोगियों को याद करते हैं। ऐसे मौके पर आप सभी को नीचे दी गई है हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं भेज सकते हैं-

Happy New Year Wishes in Hindi , Messages, photos : हैप्पी न्यू ईयर 2025 शुभकामनाएं मैसेज भगवान गणेश आपके जीवन को खुशियों और शांति से भर दें। गणपति बप्पा मोरया! आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहे। भगवान गणेश आपके मार्ग से हर बाधा को दूर करें।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

ॐ गं गणपतये नमो नम:। आपके लिए नव वर्ष 2026 मंगलमय हो ओम गं गणपतये नमो नम श्री सिद्धी विनायक नमो नम

अष्टविनायक नमो नम

गणपति बप्पा मौर्या!

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

इस नववर्ष गणेश जी व लक्ष्मी जी पधारे आपके द्वार, घर आंगन में आपके खुशहाली हो

इसी के साथ आपको न्यू ईयर 2026 की बधाई हो ।

प्रभु से यही है आस, नया साल हो खास

जीवन में खुशी आए, सपने सच हो जाएं

हर काम में मिले सफलता, मुबारक हो आपको नया साल

गणेश हरैं सब विघ्न आपके, लक्ष्मी बैठैं दोनों हाथ। खुशियां आपके सदा कदम चूमें, तरक्की हो दिन रात।

कान्हा आपको दें कामयाबी, राधारानी दें आपको प्यार।

नव वर्ष यह सब दे आपको, यही दुआ हैं मेरी आज।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

अन्य मंत्र नववर्षस्य हार्दिकाः शुभाशयाः।

नववर्षे भवतः जीवनं सुख-समृद्धि-समन्वितं भवतु।

नववर्षे शुभेच्छाः!

एषः नवः वर्षः भवतः जीवनं नूतन-आशा, नूतन-उत्साहेन पूरयतु।

नववर्षाभिनन्दनम्।

भवतः सर्वे संकल्पाः सफलाः भवन्तु, सर्वे कार्येषु सिद्धिः लभ्यताम्।

नववर्षस्य शुभकामनाः।

भवतः गृहे शान्तिः, आरोग्यं, समृद्धिः च सदा वर्धताम्।

नववर्षे मंगलाशयाः।

एतत् वर्षं भवतः जीवनं सुखेन, शान्त्या, सफलतया च अलंकुरुतु।

जो बीत गया, उससे सीख लो,

जो आने वाला है, उसे जीत लो।

नया साल है हौसलों का,

अपने सपनों को सच कर लो।

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

ॐ नमः शिवाय। आपके लिए नव वर्ष 2026 मंगलमय हो

दोस्ती रहे यूँ ही बरकरार, नया साल लाए खुशियों की बहार।

हर पल साथ निभाएँ हम,

यही है नए साल का इज़हार।

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

नए लक्ष्य, नई उड़ान, सपनों को मिले पहचान।

नया साल लाए तरक्की,

सफलता बने पहचान।

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

नया साल तेरे साथ हो, हर दिन एक नई बात हो।

प्यार यूं ही बना रहे,

हर लम्हा खास हो।