Happy New Year 2026 Shayari: नए साल पर अपनों को बधाई देने के लिए भेजें ये बेहतरीन शायरियां

संक्षेप:

नया साल 2026 शुरू हो चुका है। आधी रात से ही लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। कोई मैसेज भेज रहा है, कोई स्टेटस लगा रहा है, तो कोई शायरी के जरिये दिल की बात कह रहा है। खासतौर पर शायरी पसंद करने वालों के लिए नया साल बिना अल्फाजों के अधूरा लगता है। 

Jan 01, 2026 08:23 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year 2026 : नया साल 2026 आ चुका है और इसके साथ ही नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत का दौर शुरू हो गया है। बीता साल चाहे जैसा भी रहा हो, नए साल का स्वागत लोग हमेशा दिल खोलकर करते हैं। कोई अपने करीबियों को फोन करता है, कोई मैसेज भेजता है, तो कई लोग शायरी के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। अगर आप भी इस नए साल पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों को कुछ खास कहना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं नई और खूबसूरत शायरियां, जिन्हें आप आसानी से शेयर कर सकते हैं।

Happy New Year 2026 Shayari-

1.

फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो बिखर जाएगी,

ज़िंदगी जुल्फ़ें नहीं जो फिर से संवर जाएगी,

नए साल में थाम लो हाथ उसका जो सच्चा प्यार करे,

ये ज़िंदगी ठहरती नहीं, जो गुजर जाएगी।

Happy New Year 2026

2.

दिलों की धड़कनों को आज खुलकर धड़कने दो,

जो सोए अरमान हैं उन्हें ज़रा जागने दो,

मुस्कुराकर कहो कि आ गया है नया साल,

तमन्नाओं के फूलों को आज महकने दो।

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

3.

आपकी आंखों में जो भी सपने सजे हों,

दिल में छुपी जो भी ख्वाहिशें हों,

नया साल 2026 उन्हें सच कर जाए,

यही दुआ है, यही शुभकामनाएं हों।

Happy New Year 2026

4.

गुलों की शाख से खुशबू लेकर आया है,

नए साल का सवेरा खुशियां लाया है,

थिरकते कदमों से आया है ये 2026,

जो आपके लिए मुस्कानें लाया है।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

5.

इस नए साल खुशियों की बरसात हो,

प्यार भरे दिन और सुकून भरी रात हो,

दूर हो जाएं सारी रंजिशें हमेशा के लिए,

हर दिल में बस मोहब्बत की बात हो।

Happy New Year 2026

6.

नया साल नई सोच लेकर आए,

हर दिन कुछ अच्छा कर जाए,

जो बीत गया उसे पीछे छोड़ो,

2026 आपको आगे बढ़ना सिखाए।

Happy New Year 2026

7.

हर सुबह उम्मीद की रोशनी लाए,

हर शाम सुकून दे जाए,

नया साल 2026 ऐसा हो,

जो ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाए।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

8.

नए साल में न कोई शिकवा रहे,

न कोई गिला अधूरा रहे,

जो अपना है वो साथ निभाए,

हर सपना पूरा हो जाए।

Happy New Year 2026

9.

बीते कल की थकान को आज छोड़ दें,

नए साल का खुले दिल से स्वागत करें,

2026 में खुशियां कदम चूमें,

हर दिन को जी भर के महसूस करें।

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

10.

नया साल नए रंग भर जाए,

हर दिल में प्यार उतर जाए,

जो चाहो वो मिल जाए तुमको,

2026 खुशहाल बन जाए।

Happy New Year 2026

11.

नया साल नई राह दिखाए,

हर मुश्किल आसान बनाए,

जो दिल में डर छुपा बैठा है,

2026 उसे हौसला दिलाए।

Happy New Year 2026

12.

हर दिन कुछ खास बन जाए,

हर रात सुकून दे जाए,

नया साल 2026 ऐसा हो,

जो ज़िंदगी से शिकायतें मिटाए।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

13.

पुरानी बातों को दिल से हटाओ,

नए सपनों को गले लगाओ,

2026 में आगे बढ़ते रहो,

और खुद पर भरोसा बनाए रखो।

Happy New Year 2026

14.

हर सुबह नई शुरुआत लगे,

हर शाम राहत की बात लगे,

नया साल 2026 ऐसा हो,

जो हर मोड़ पर आपका साथ लगे।

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

15.

न कोई ग़म पास आए,

न कोई आँसू याद बन जाए,

2026 का हर एक पल,

बस खुशियों की सौगात लाए।

Happy New Year 2026

16.

दिल में उम्मीद जगी रहे,

चेहरे पर मुस्कान सजी रहे,

नया साल 2026 ऐसा हो,

जो ज़िंदगी को आसान बनाए।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

17.

जो बीत गया उसे भूल जाओ,

नए साल को दिल से अपनाओ,

2026 में हर एक दिन,

खुश होकर जीना सीख जाओ।

Happy New Year 2026

18.

नया साल नए ख्वाब लाए,

हर ख्वाब को सच कर जाए,

जो मेहनत तुम करते हो,

2026 उसका फल दिलाए।

नए साल 2026 की शुभकामनाएं

19.

हर रिश्ता और गहरा हो जाए,

हर दिल में प्यार समा जाए,

नया साल 2026 ऐसा हो,

जो हर चेहरे पर हंसी ले आए।

Happy New Year 2026

20.

नया साल नई रोशनी लाए,

हर अंधेरा दूर भगाए,

2026 में आपकी ज़िंदगी,

सुकून और खुशी से भर जाए।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

