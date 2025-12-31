Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy New Year 2026 Wishes: Messages, images, WhatsApp and Facebook status to share with friends and family
Happy New Year 2026 Wishes: इन खास मैसेज और शायरी के साथ अपनों के साल को बनाएं यादगार, हैप्पी न्यू ईयर 2026

संक्षेप:

Happy New Year 2026 wishes: साल 2025 अब विदा हो रहा है और नई उम्मीदों, नए सपनों और नई खुशियों के साथ साल 2026 दस्तक दे रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शायरी और संदेशों के जरिए बधाई देने का उत्साह चरम पर है।

Dec 31, 2025 09:24 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year 2026 wishes, Shayari, SMS, Quotes: साल 2025 अब विदा हो रहा है और नई उम्मीदों, नए सपनों और नई खुशियों के साथ साल 2026 दस्तक दे रहा है। नए साल का स्वागत करने का सबसे खूबसूरत तरीका अपने दिल की बात को शब्दों में पिरोकर अपनों तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया के इस दौर में, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शायरी और संदेशों के जरिए बधाई देने का उत्साह चरम पर है।

इस बार नए साल में

आपकी हर मुराद पूरी हो

और भगवान करे आपकी

अपनों से कभी न दूरी हो।

हैपी न्यू ईयर

नए साल में हम कहीं दूर चले जाएं

तेरे संग हर पल बस प्यार से बिताएं

खुशियों की बरसात साथ मेरे रहे

तेरे बिना हर लम्हा अधूरा लगे।

हैपी न्यू ईयर

खिली धुप और भी चमकदार हो जाए

आपके चमन में फिर से बहार हो जाए

हैपी न्यू इयर दिल से एडवांस में दे रहा हूं

नए साल ही सही आपका दीदार हो जाए ।

हैपी न्यू ईयर 2026!

नया साल हो तुम्हारे लिए खास

हर पल में हो तरक्की से मुलाकात

सपने हो जाएं पूरे इस वर्ष में हो ऐसी बात

मुबारक हो ये नया साल

हैपी न्यू ईयर

खुशियों की बौछार हो

आपके घर में भी प्यार हो

आपको हमारी तरफ से नया साल मुबारक हो।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

गुजरे हुए कल को भुला दीजिये

आने वाले कल का इंतजार करिए

खट्टी मीठी यादों से दिल बहला कर

नए साल में जी भर के प्यार करिए।

हैपी न्यू ईयर 2026!

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से!

हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से!

हैपी न्यू ईयर

बीते साल की हर याद अनमोल है,

क्योंकि उसमें आपका साथ है।

नए साल में भी वही दुआ है,

हर खुशी आपके हाथ में हो, हर गम पास न आए।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
