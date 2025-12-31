Happy New Year 2026 Wishes: इन खास मैसेज और शायरी के साथ अपनों के साल को बनाएं यादगार, हैप्पी न्यू ईयर 2026
Happy New Year 2026 wishes, Shayari, SMS, Quotes: साल 2025 अब विदा हो रहा है और नई उम्मीदों, नए सपनों और नई खुशियों के साथ साल 2026 दस्तक दे रहा है। नए साल का स्वागत करने का सबसे खूबसूरत तरीका अपने दिल की बात को शब्दों में पिरोकर अपनों तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया के इस दौर में, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शायरी और संदेशों के जरिए बधाई देने का उत्साह चरम पर है।
किस बात का रोना है किस बात का गम है
नया साल कहां पिछले साल से कम है
जी भर के जी लीजिये हर एक लम्हे को
तोड़ दीजिये जो आपके दिल का भ्रम है।
हैप्पी न्यू ईयर 2026
इस बार नए साल में
आपकी हर मुराद पूरी हो
और भगवान करे आपकी
अपनों से कभी न दूरी हो।
हैपी न्यू ईयर
नए साल में हम कहीं दूर चले जाएं
तेरे संग हर पल बस प्यार से बिताएं
खुशियों की बरसात साथ मेरे रहे
तेरे बिना हर लम्हा अधूरा लगे।
हैपी न्यू ईयर
खिली धुप और भी चमकदार हो जाए
आपके चमन में फिर से बहार हो जाए
हैपी न्यू इयर दिल से एडवांस में दे रहा हूं
नए साल ही सही आपका दीदार हो जाए ।
हैपी न्यू ईयर 2026!
नया साल हो तुम्हारे लिए खास
हर पल में हो तरक्की से मुलाकात
सपने हो जाएं पूरे इस वर्ष में हो ऐसी बात
मुबारक हो ये नया साल
हैपी न्यू ईयर
खुशियों की बौछार हो
आपके घर में भी प्यार हो
आपको हमारी तरफ से नया साल मुबारक हो।
नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
गुजरे हुए कल को भुला दीजिये
आने वाले कल का इंतजार करिए
खट्टी मीठी यादों से दिल बहला कर
नए साल में जी भर के प्यार करिए।
हैपी न्यू ईयर 2026!
सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,
सामना न हो कभी तन्हाइयों से!
हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,
यही दुआ है दिल की गहराइयों से!
हैपी न्यू ईयर
बीते साल की हर याद अनमोल है,
क्योंकि उसमें आपका साथ है।
नए साल में भी वही दुआ है,
हर खुशी आपके हाथ में हो, हर गम पास न आए।