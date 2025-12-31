Hindustan Hindi News
Happy new year 2026 wishes: नए साल पर शायराना हो जाएं, शेयर करें ये विशेज

Dec 31, 2025 08:39 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Nav varsh hardik shubhkamnaye: 2026 का आगाज होने वाला है। नया साल नई उमंगों को लिए एक नए सफर पर आपका इंतजार कर रहा है। नएसाल में आपको क्या करना है, इसको लेकर आप अभी से बनाएं प्लान, नए उत्साह के साथ और पुराने अनुभवों से करें नए साल का स्वागत। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक का यह परिवर्तन आपकी यादों को अपने साथ लिए हुआ है। इस मौके पर आतिशबाजी गिफ्ट और एक दूसरे को दी गई विशेज के साथ मनाया जाता है। आप भी इस मौके पर अपनों को नए साल का गिफ्ट दे सकते हैं।-Happy new year 2026 wishes in hindi quotes photos shayari

यहां देखें नए साल की शायरी, कुछ चुनिंदा शायरों की

नया साल नई सोच लाए, जिंदगी में फिर नई दस्तक दी जाए।
जो सपना रह गया था, साल 2026 आपको सब दे जाए
Happy new year 2026

न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए

ख़ुदा करे कि नया साल सब को रास आए--फ़रियाद आज़र

Happy New Year 2026

किसी को साल-ए-नौ की क्या मुबारकबाद दी जाए

कैलन्डर के बदलने से मुक़द्दर कब बदलता है-ऐतबार साजिद

Happy New Year 2026

पुराने तरीकों से नए दरवाजे नहीं खुलेंगे,
नया सोचना ही जिंदगी के नए रास्ते बनाता है
नया साल मुबारक-Happy New Year 2026

यह साल का आखिरी दिन है,इस साल में थोड़े गम और ढेर सारी खुशियां मिली

इस साल के जाने का बहुत मलाल है, लेकिन मलाल के बाद नए साल में नई खुशियों का भी तो स्वागत करना है।

साल के आखिरी दिन को खुशी से विदा करें और नए साल का दिल खोल के स्वागत करें
Happy new Year 2026

नया साल, नई उम्मीदें, नए विचार, और जिन्दगी की एक नई शुरुआत 2026 नव वर्ष की आप सभी प्रियजनों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।-Happy new Year 2026

ईश्वर से प्रार्थना है आपके जीवन में नव वर्ष ढेर सारी खुशियां, सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं वैभव लेकर आए।-Happy new Year 2026

हैप्पी न्यू ईयर कोट्स
यह नया साल आपको पॉजिटिव रास्ते पर ले जाए
कोसो दूर रह जाए नेगेटिविटी, लाइफ में बस प्यार ही प्यार आए-Happy new Year 2026

नया साल मुबारक हो! आपका संकल्प और आपका जुनून आपको 2026 में सफल बनाएं, सभी उम्मीदों को पूरा करे।-Happy new Year 2026

2026 ऐसा साल हो जिसमें हर चुनौती एक अवसर बन जाए और हर दिन आशा और खुशी लेकर आए।-Happy new Year 2026

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
