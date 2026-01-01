Happy New Year 2026 Wishes: नए साल पर अपनों को भेजें ये भक्ति से भरें संदेश, ईश्वर की असीम कृपा से…

संक्षेप: Happy New Year 2026 Wishes: नववर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही जश्न का माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा है। भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने 2025 को अलविदा कह दिया है और 2026 का स्वागत नई उम्मीदों के साथ किया जा रहा है।

Jan 01, 2026 09:01 am IST

Happy New Year 2026 : नववर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही जश्न का माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा है। भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने 2025 को अलविदा कह दिया है और 2026 का स्वागत नई उम्मीदों के साथ किया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि यह साल खुशियों, सुकून और सफलता से भरा हो। ऐसे मौके पर अपनों को भेजे गए शुभकामना संदेश रिश्तों में और भी मिठास घोल देते हैं। अगर आप भी अपने परिवारजनों, दोस्तों या प्रियजनों को नए साल की बधाई देना चाहते हैं, तो आप इन भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों का दिल जीत सकते हैं।

Happy New Year Wishes 2026, नववर्ष की शुभकामनाएं- 1.

ईश्वर की असीम कृपा से आपका नव वर्ष 2026 मंगलमय हो। प्रभु आपको सही सोच, सही मार्ग और सच्चे कर्म की शक्ति दें, ताकि जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता बनी रहे।

2.

प्रभु से प्रार्थना है कि नया साल 2026 आपके जीवन से हर चिंता दूर करे और मन में विश्वास, धैर्य और भक्ति को और मजबूत बनाए।

3.

ॐ नमः शिवाय। महादेव की कृपा से यह नव वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य, आत्मबल और मानसिक शांति लेकर आए। हर दिन आपको भीतर से मजबूत बनाए।

4.

गणपति बप्पा आपके सभी विघ्न हरें और 2026 में आपके हर कार्य को सफलता और शुभता प्रदान करें। नया साल मंगलमय हो।

5.

माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि और सद्भाव बना रहे। नव वर्ष 2026 आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लेकर आए।

6.

कान्हा का प्रेम और राधारानी की कृपा आपके जीवन को आनंद, करुणा और भक्ति से भर दे। नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

7.

प्रभु श्रीराम की मर्यादा और आदर्श आपके जीवन का मार्गदर्शन करें। नया साल आपको संयम, धैर्य और सच्चाई की राह पर आगे बढ़ाए।

8.

हनुमान जी की कृपा से 2026 में आपको बल, बुद्धि और निर्भयता प्राप्त हो। हर कठिन समय में प्रभु आपका संबल बनें।

9.

ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नव वर्ष 2026 आपके जीवन में सही निर्णय लेने की समझ और हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति दे।

10.

ॐ गं गणपतयै नमः। नए साल में आपके सभी प्रयास सफल हों और जीवन में कोई बाधा आपको विचलित न कर सके।

11.

नव वर्ष 2026 में प्रभु आपको सेवा, करुणा और सद्कर्म की प्रेरणा दें, ताकि आपका जीवन दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सके।

12.

मां दुर्गा की कृपा से हर चुनौती पर विजय मिले और नया साल आपके लिए साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक बने।

13.

ईश्वर करे 2026 आपके जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन लाए, ताकि आप हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकें।

14.

प्रभु की भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बने और यह नव वर्ष आपको भीतर से स्थिर और संतुष्ट रखे।

15.

ॐ नमो नारायणाय। भगवान विष्णु की कृपा से नया साल धर्म, नीति और सद्भाव से परिपूर्ण हो।

16.

नव वर्ष 2026 में ईश्वर आपको शुद्ध विचार, सही कर्म और विनम्र स्वभाव प्रदान करें, ताकि जीवन सरल और सार्थक बने।

17.

संतों का आशीर्वाद और प्रभु की अनुकंपा आपके साथ बनी रहे। नया साल आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर बने।

18.

ईश्वर से कामना है कि 2026 आपके जीवन में प्रेम, करुणा और सहनशीलता बढ़ाए और हर रिश्ते को मजबूत करे।

19.

प्रभु की कृपा से नया साल आपको हर दिन आभार और भक्ति के भाव से भर दे, ताकि मन सदैव शांत रहे।

20.