Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़happy new year 2026 top 10 wishes sms sayari hindi for close friends and family
Happy New Year 2026 Wishes: अपनों को नए साल पर भेजें ये शुभकामनाएं, सातवीं वाली है एकदम खास

Happy New Year 2026 Wishes: अपनों को नए साल पर भेजें ये शुभकामनाएं, सातवीं वाली है एकदम खास

संक्षेप:

New Year 2026 Wishes in Hindi: अपनों को शुभकामनाएं भेजे बिना नए साल की शुरुआत होती ही नहीं है। 2026 के आगमन पर अपने सगे-संबंधियों को नए साल की शुभकामनाएं खास अंदाज में दें। नीचे देखें हिंदी में कुछ ऐसे बधाई संदेश जो आप अपनों को भेज सकते हैं। 

Dec 31, 2025 02:20 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Happy New Year Wishes 2026: साल 2026 का इंतजार हर किसी को बेसब्री है। सभी लोग नए साल से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। नया साल हर बार नई उम्मीदें लेकर आता है और इसी वजह से ये खास होता है। साल 2026 कई मायनों में खास होने वाला है। नया साल सूर्य का होगा तो हर किसी की जिंदगी में पॉजिटिविटी आने वाली है। ऐसे में इस साल पर लोगों को भेजे जाने वाली शुभकामनाएं भी खास ही होनी चाहिए। नीचे पढ़ें हिंदी की कुछ ऐसी ही खास शुभकामनाएं जो आप अपने खास दोस्तों और सगे-संबंधियों को भेज सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नीचे पढ़ें साल 2026 के लिए शुभकामना संदेश

1. 2026 में खामोशी भी साथ निभाए,

इस बार शोर भी सुकून बनकर आए।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

2. नए साल पर जो था बोझ, वो हल्का हो जाए,

नया साल आपके लिए ऐसा जादू कर जाए।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

3. 2026 में खुद को ना खोएं आप, सिर्फ पाना ही लिखा हो इस बार,

हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा मुस्कुराना हो और खुलकर जीना हो इस बार।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

4. नया साल कानों में कहे धीरे से आकर,

सब होगा बढ़िया, जब खुश होगे तुम सब पाकर।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

5. 2026 आए तो ऐसे आए कि बुरी नजर पीछे छूट जाए,

इस बार हौसलों की धूप में हर छाया अपने आप ही सिमट जाए।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

ये भी पढ़ें:मकर लव राशिफल 2026: जानें किस महीने में मकर राशि वालों को मिलेगा सच्चा प्यार?
ये भी पढ़ें:मेष हेल्थ राशिफल 2026: शनि की वजह से इन महीनों में गड़बड़ाएगा आपका रूटीन

6. नए साल में आपके लिए दुआ है मेरी,

हर ख्वाब हो पूरा और खुशियां हो तेरी।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

7. जो टूटा है वो चमकेगा इस साल,

2026 की खुशबू से बढ़िया होगा हाल।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

8. कम ही लोग हों पर एकदम सच्चे हों,

2026 में आपके रिश्ते कच्चे नहीं बल्कि एकदम पक्के हों।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

9. नया साल दे आपको सुकून ढेर सारा,

हो इतनी खुशियां कि लगे जग आपको प्यारा।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

10. जो नहीं मिला उसकी कसक कम हो जाए,

जो मिलता जाए वो आपके दिल में समा जाए।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!!

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
New Year Wishes In Hindi Happy New Year Whatsapp Staus
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने