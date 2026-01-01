Hindustan Hindi News
Happy New Year 2026 Wishes: इन 10 शुभ संदेशों के साथ करें नए साल की आगाज, अपनों को भेजें प्यारा सा पैगाम

संक्षेप:

Happy New Year 2026 Wishes: आज से नए साल का शुभारंभ हो चुका है। आज का दिन हर मायने में खास होना चाहिए। साथ ही अपनों को भेजने के लिए जो संदेश है वो और भी ज्यादा खास होना चाहिए। नीचे पढ़ें नए साल की शुभकानाएं भेजने के लिए 10 खास मैसेज…

Jan 01, 2026 06:56 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
New Year 2026 Wishes In Hindi: आज नए साल का आगाज हो चुका है। नया साल अपने साथ नई उम्मीद की किरण लाता है। साल 2025 लगभग सभी के लिए थोड़ा भारी ही रहा है। मंगल का साल था और इसका असर लगभग हर किसी की जिंदगी में दिखा है। वहीं नया साल सूर्य का है तो ये सभी के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। नए साल को लोग अपने-अपने अंदाज से मनाते हैं और इस दौरान अपने खास लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। अगर आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को खास अंदाज में नए साल की बधाई देना चाहते हैं तो नीचे डालें एक नजर....

1. नया साल आया है नई मुस्कान लेकर,

हर सुबह लाएगा नई पहचान लेकर।

एक बार फिर से सपनों पर करें यकीन,

ये साल इस बार आया है नई उड़ान लेकर।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. हर दिन में उजाला होगा,

हर रात सुकून भरा होगा।

नया साल कह रहा है,

अब से हर ख्वाब पूरा होगा।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. टूटे हौसलों को जोड़ने आया है,

बिखरी उम्मीदें समेटने आया है।

नया साल सिर्फ तारीख नहीं,

नई शुरुआत का नाम लेकर आया है।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. आज से हर डर को पीछे छोड़ दें,

हर काश को कोशिश में मोड़ दें।

नया साल कहता है मुस्कुरा कर,

चलो अब खुद से नया वादा जोड़ दें।।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. नया साल, नई बातें होंगी,

राहों में अब नई सौगातें होंगी।

नया साल दिल से कहता है,

अब जिंदगी में खुशियों की बरसातें होंगी।।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. जो बीत गया वो सबक बन जाए,

जो आने वाला है वो चमक दे जाए।

नया साल इतना खास हो,

हर दिन अब जश्न बन जाए।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

7. हर मोड़ पर उम्मीद इंतजार करती मिले,

हर कदम पर ताकत बड़ी मिले।

नया साल ऐसा हो आपका,

आज तकदीर भी आपसे जुड़ी मिले।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. नए साल की हवा में खुशबू है,

हर चेहरे पर आज जादू है।

चलो फिर से दिल से कहें,

जिंदगी आज सबसे खूबसूरत है।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

9. आज अभी से नई शुरुआत है,

हर दिन में नई-नई बात है।

नया साल कहता है खुलकर जियो,

अब से हर सुबह आपके लिए खास है।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. हर सपना अब पास आएगा,

हर अंधेरा अब दूर हो जाएगा।

नया साल वादा कर रहा है,

अबसे हर दिन खास हो जाएगा।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।

