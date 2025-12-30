Hindustan Hindi News
Happy New Year 2026: Greetings with these messages and messages status greetings shubhkamnaye New Year 2026 photos
नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं: इन मैसेज, फोटो के साथ दें नए साल की बधाई

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं: इन मैसेज, फोटो के साथ दें नए साल की बधाई

संक्षेप:

Happy New Year 2026: जल्द ही नया साल शुरू होने वाला है। बया साल अपने साथ कई बदलाव लेकर आने वाला है। नए साल 2026 को स्पेशल बनाने के लिए अपनों के साथ शेयर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएं-

Dec 30, 2025 11:54 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy New Year 2026: जल्द ही नया साल शुरू होने वाला है। बया साल अपने साथ कई बदलाव लेकर आने वाला है। नए साल 2026 को स्पेशल बनाने के लिए अपनों के साथ शेयर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएं-

नया साल,

नई उम्मीदें,

नया विचार और नई शुरुआत!

ईश्वर करे आपकी हर दुआ हकीकत बन जाए।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

बीते कल को भूलकर,

आने वाले कल के सपनों में खो जाओ

यह साल आपके लिए सफलता की नई ऊंचाइयां लेकर आए

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

साल 2026 में आपके घर खुशियों का आगमन हो,

धन की वर्षा हो,

उन्नति आपके कदम चूमे।

नया साल मुबारक हो

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

सूर्य की तरह चमके आपकी किस्मत,

और शनि देव का बना रहे आशीर्वाद

2026 में हो आपकी ‘चांदी ही चांदी’

शुभ नव वर्ष 2026

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

खुशियों के लिए तैयार हो जाए

मस्ती और नयी उमंग के लिए तैयार हो जाए,

आने वाली है जो नए साल की शाम,

उस शाम, धूम मचाने के लिए तैयार हो जाए!

नया साल मुबारक!

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

नया सवेरा,

एक नई किरण के साथ,

नया साल,

एक नई मुस्कान के साथ।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर,

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर,

बीती यादें सोच कर उदास न हो तुम,

करो खुशियों के साथ नये साल को मंजूर!

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से,

हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

पुरानी यादों को पीछे छोड़कर,

एक नए सफर पर निकलना है,

2026 की इस नई सुबह में,

बस खुशियों के रंग में रंगना है।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

हम आपके दिल में रहते हैं,

सारे दर्द आपके सहते हैं,

कोई हम से पहले विश न कर दे आपको,

इस लिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

