Happy New Year 2026: नए साल पर नहीं रोक पाएंगे हंसी, लोटपोट कर देंगे ये मैसेज
नया साल शुरू होते ही लोग पार्टी के मूड में आ जाते हैं। साथ ही नए साल पर हर कोई अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को शुभ संदेश भेजकर शुभकामनाएं देता है। लेकिन अगर आप हंसी और मजाक वाले अंदाज में विश करना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए हंसी वाले मैसेज लेकर आए हैं, जिनसे खुशी दोगुनी हो जाती है। ऐसे में यदि आप अपने दोस्तों को कुछ मजेदार भेजना चाहते हैं, तो कुछ फनी मैसेज के साथ उन्हें नए साल की बधाई दे सकते हैं।
- हर न्यू ईयर पर मेरे पास एक सवाल रहता है कि मैं घर कैसे पहुंचा?
नया साल मुबारक हो
2. नया साल मुबारक हो!
आपका वॉलेट भी उतना ही भरा रहे जितनी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट।
3. नया साल, पर मैं वही पुराना—लेकिन मैं फिर भी आपको शुभकामनाएं दूंगा!
हैप्पा न्यू ईयर
4. नीचे से निकला आलू, 2026 चालू।
ऊपर से गिरा बम, 2025 खत्म।
आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!
5. पतीले में दूध,
दूध में मलाई,
नए साल में आपको बधाई!
हैप्पी न्यू ईयर 2026
6. अंगूर के रस को जूस कहते हैं,
मुझे न्यू ईयर विश ना करें, उसे कंजूस कहते हैं।
हैप्पी न्यू ईयर!
7. आलू सड़े-सड़े,
टमाटर सड़े-सड़े,
हैप्पी न्यू ईयर आपको,
रजाई में पड़े-पड़े।
8. दाल रोटी थाली में,
जो मुझे हैप्पी न्यू ईयर ना बोले,
वो गिर पड़े नाली में।
9. फूलों सा चेहरा तेरा,
मेकअप की दुकान है,
नए साल में तो धो लेना,
वरना पुरानी ही पहचान है।
10. चूहा निकला बिल से,
हैप्पी न्यू ईयर दिल से।
11. नए साल में दोस्ती वही पुरानी चाहिए,
बस उधार कम हो और पार्टी ज़्यादा चाहिए।
12. नया साल है, दोस्त वही,
ग्रुप में गुड मॉर्निंग अब भी नहीं।
मीम्स वही, हंसी वही,
बस उम्र बढ़ी है, समझ अब भी नहीं।
13. नए साल की सुबह आई,
डायरी में लिस्ट बनाई।
सुबह उठना, योग करना,
जंक फूड से दूरी बनाना।
शाम हुई, ऑर्डर आया,
डायरी बोली, मुझे क्यों फंसाया?
14. 1 जनवरी आई है दोस्तों,
ग्रुप में गुड मॉर्निंग डालो जरा,
भले पूरे साल बात न हो,
पर GIF भेजना कैसे भूलेंगे भला।
15.नया साल है, तुम वही हो,
लड़ाई भी वही, प्यार भी वही हो।
बस फर्क इतना हो मेरी जान,
अब Sorry बोलने की बारी मेरी नहीं, तुम्हारी हो।