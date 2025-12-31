Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy New Year 2026: Best Messages, Wishes, Images and Heart-Touching Quotes to share with Loved Ones in hindi
Happy New Year 2026 wishes: हैप्पी न्यू ईयर 2026! इस बार शायराना अंदाज में कहें नव वर्ष की शुभकामनाएं

Happy New Year 2026 wishes: हैप्पी न्यू ईयर 2026! इस बार शायराना अंदाज में कहें नव वर्ष की शुभकामनाएं

संक्षेप:

Happy New Year 2026 wishes, Nav Varsh Ki Shubhkamnaye Message: अपने दोस्तों, परिजनों और करीबियों को नए साल 2026 के खास मैजेस, विशेज, कोट्स, शायरी, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शुभकामनाएं भेजें।

Dec 31, 2025 09:45 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year 2026 Wishes, Quotes, SMS and Shayari in Hindi : साल 2026 की शुरुआत होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। लोग नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यहीं नहीं, तैयारियों के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं, गिफ्ट और जश्न का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आप भी अपने दोस्तों, परिजनों और करीबियों को नए साल के खास मैजेस, विशेज, कोट्स, शायरी, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं और नव वर्ष को यादगार बना सकते हैं। यहां पढ़ें नए साल के लिए लेटेस्ट शुभकामना संदेश....

खुशियों की बोछार दोस्ती है

एक खूबसूरत प्यार दोस्ती है

साल तो आते जाते रहते हैं

पर सदा बहार होती दोस्ती है !

हैप्पी न्यू ईयर 2026 !

नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल 2026 मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ!

हैप्पी न्यू ईयर 2026

मिले आपको शुभ संदेश,

धरकर खुशियों का वेश

पुराने साल को अलविदा कहें

नव वर्ष की हार्दिक बधाई !

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से,

हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

मेरे लिए मेरी दुनिया मेरा परिवार है,

और मेरी भगवान से यही दुआ है कि,

आने वाले साल में मेरे परिवार पर खुशियों की बरसात हो।

Happy New Year 2026 My Family!

रानी यादें सोचकर उदास न हो तुम,

नई खुशी के साथ नया साल मनाओ तुम,

परिवार के साथ मिलकर मुस्कुराओ तुम।

नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं!

शब्दों का कंगन, दुआओं का धागा,

खुशियों का तिलक, सफलता का साया,

यही हो आपके नए साल का नया आयाम !

Happy New Year 2026 !

2026 के रंगीन गुलाल से खुशियों को रंग लो,

प्यार के राग में जिंदगी को गाओ

आशा की किरणों से हर उम्मीद को जगाओ !

नए साल की बधाई आपको !

यह साल जीवन में लाए सफलता की सौगात,

हर काम में मिले आपको खुशियों की बरसात

सपनों को सच करने की मिलेगी नई राह,

इस साल 2026 में पूरी हो आपकी हर चाह

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

सूरज की तरह चमकते रहो आप,

चांद की तरह खिलते रहो आप,

2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप।

हैप्पी न्यू ईयर 2026

