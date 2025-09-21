Happy Navratri Wishes : नवरात्रि के मौके पर भेजें ये खूबसूरत संदेश, अपनों से ऐसे कहें- हैप्पी नवरात्रि

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा-आराधना के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही कलश स्थापना, ज्वारे बोने और अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित करने के लिए भी नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुभ मानी जाती है।

Happy Navratri Wishes: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा-आराधना के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही कलश स्थापना, ज्वारे बोने और अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित करने के लिए भी नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुभ मानी जाती है। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर दर्शन देंगी, जिसे शुभ और सकारात्मक संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हाथी बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर अपनों को बधाई संदेश भी भेजे जाते हैं। आप इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपनों को नवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं-

Happy Navratri Wishes: 1.नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, मां दुर्गा आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि भरें। शुभ नवरात्रि!

2. मां अम्बे के आगमन से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. इस नवरात्रि, माता रानी आपके जीवन में नई उम्मीदें और सफलता लेकर आएं। जय माता दी!

4. लाल चुनरी से सजा मां का दरबार, आपके घर आए खुशियों का संसार। शुभ नवरात्रि 2025!

5. शक्ति, साहस और समृद्धि का प्रतीक मां दुर्गा आपके जीवन में हर दिन आशीर्वाद बनकर रहें।

6. इस नवरात्रि मां दुर्गा आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएं, हर दिन सफलता और समृद्धि के नए अवसर लेकर आए। मां की कृपा हमेशा आपके साथ रहे और आपके घर में प्रेम, शांति और उत्साह बना रहे। जय माता दी!

7. नवरात्रि का पावन पर्व आपके जीवन में नई उमंगें और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। माता रानी के हाथों से आपके सारे दुख दूर हों और हर कदम पर आप सफलता और आनंद पाएं। शुभ नवरात्रि!

8. इस नवरात्रि, मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आपके द्वार आएँ, आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का संचार करें। उनके आशीर्वाद से आपका परिवार खुशहाल और सुरक्षित रहे। जय माता दी!

9. नवरात्रि के इन नौ पावन दिनों में अपने दिल में भक्ति का दीप जलाएं और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। हर चुनौती में आपका मार्गदर्शन करें और आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें।

10. मां अम्बे के आगमन के साथ आपके घर में प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास हो। उनके आशीर्वाद से आपका हर प्रयास सफल हो और आपके जीवन में खुशियों की कोई कमी न हो। शुभ नवरात्रि!

11. इस नवरात्रि माता रानी आपके जीवन में स्वास्थ्य, संपत्ति, सफलता और प्रेम के असीम आशीर्वाद लाए। आपके घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक और खुशहाल रहे। जय माता दी!

12. नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि आत्मचेतना और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व भी है। इस अवसर पर मां दुर्गा की भक्ति करें और अपने जीवन में शक्ति, साहस और धैर्य का संचार करें।"

13. मां दुर्गा के पावन दरबार में अपने मन की सारी इच्छाएँ और समस्याएँ समर्पित करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय, समृद्ध और सफल बने। इस नवरात्रि सभी की मनोकामनाएं पूरी हों।

14. नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां दुर्गा आपके जीवन में नयी आशाएं, नई खुशियां और नई उपलब्धियां लेकर आएं। उनके आशीर्वाद से आपके घर में सदैव शांति और प्रेम बना रहे।"