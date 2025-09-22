Happy Navratri Wishes: शारदीय नवरात्रि पर शेयर करें टॉप 11 मैसेज, फोटो व शुभकामनाएं
इस साल शारदीय नवरात्र पर ग्रहों का बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। नवरात्र का आरंभ गजकेसरी राजयोग से हो रहा है। ऐसे में इस शुभ दिन पर शेयर करें ये नवरात्रि की शुभकामनाएं-
Happy Navratri Wishes in hindi: इस साल नवरात्र पर ग्रहों का बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। नवरात्र का आरंभ गजकेसरी राजयोग से हो रहा है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र भाव में होंगे। गुरु मिथुन राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा।
शारदीय नवरात्रि पर शेयर करें टॉप 11 मैसेज, फोटो व शुभकामनाएं
1: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
जय माता दी!
2: मां तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं,
चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं,
बन के रौशनी तुम राह दिखा देना,
मां शेरावाली मुझे अपने दरबार बुला लेना।
जय माता दी!
3: सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जय माता दी!
4: शेर पर सवार होकर,
खुशियों का वरदान लेकर
हर घर में विराजी अंबे मां,
हम सबकी जगदंबे मां।
जय माता दी!
5: सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस मां के चरण में,
हम हैं उस मां के चरणों की धूल,
आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल,
नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं
6: मां की आराधना का ये पर्व है,
मां के नौ रूपों की भक्ति का पर्व है,
बिगड़े काम बनाने का पर्व है,
भक्ति का दीया दिल में जलाने का पर्व है।
नवरात्रि की हार्दिक बधाई
7: जो मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाते हैं,
सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत पाते हैं,
कभी नहीं जाती मुरादें खाली,
मां खुशियों से भर देती है झोली खाली।
8: लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन,
पुलकित हुआ संसार,
नन्हें-नन्हें कदमों से मां आए आपके द्वार,
और इस नवरात्रि मिलें आपको खुशियां हजार,
शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं
9: माता रानी ये वरदान देना,
बस थोड़ा सा प्यार देना,
आपकी चरणों में बीते जीवन सारा
ऐसा आशीर्वाद देना।
आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।
10: दिव्य है मां की आंखों का नूर,
संकटों को मां करती हैं दूर,
मां की ये छवि निराली
नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
11: भक्ति का भंडार हो तुम
शक्ति का संसार हो तुम
नमन है मां तेरे चरणों में
मेरी मुक्ति का दरबार हो तुम।