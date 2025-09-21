Navratri wishes 2025: शारदीय नवरात्रि पर इन श्लोंकों के साथ दें नवरात्र की शुभकामनाएं

Happy Shardiya Navratri 2025 wishes in hindi:कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ये नौ देवियों के नौ दिन का पर्व है। इस दिन सभी मां दुर्गा की उपासना करती हैं। भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं, कलश स्थापना करते हैं।

कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ये नौ देवियों के नौ दिन का पर्व है। इस दिन सभी मां दुर्गा की उपासना की जाती है। भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव किया जाता है। आप भी इस दिन अपने-अपनों को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर अगर शुभकामनाएं देनी है, तो यहां से आप मां दुर्गा के संस्कृत श्लोकों के साथ शुभकामनाएं दे सकते हैं।

सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते॥

नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल देने वाली , सभी का मंगल करने वाली हो, मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थो को सिद्ध करनेवाली, शरण में आए हुए लोगों की मदद करने वाली, तीन नेत्रोंवाली एवं गौरी हो। आपको बार-बार नमस्कार है।-Happy Navratri 2025

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे।

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते॥

हे देवी आप शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा करती हैं। जो आपकी शरण में आता है, उसकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवि! आपको नमस्कार है।

Happy Navratri 2025

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते। भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते॥ सर्वस्वरूपा, यानी आप हर रूप में हो, हर जगह विद्ममान हो, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हों, दिव्यरूप दुर्गे देवि आप म सभी की रक्षा करो। सब भयोंसे हमारी रक्षा करो, आपको बार-बार नमस्कार है।

Happy Navratri 2025 रोगानशोषानपहंसि तुष्टा रूष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्माश्रयतां प्रयान्ति॥

हे देवि! आप प्रसन्‍न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और वहीं अगर आप गुस्सा होती हो तो मनोवांछित सभी कामनाओंका नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरणमें जाते हैं, उन पर विपत्ति नहीं आती है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। -Happy Navratri 2025

या देवी सर्वभूतेषु विद्या-रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥-Happy Navratri 2025