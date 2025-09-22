Happy Navratri Shayari : शारदीय नवरात्र आज से, अपनों को भेजें ये शायरियां, नवरात्रि आई है, मां की भक्ति लाई है…

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है। यह त्योहार मां दुर्गा की शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है। इस साल नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक हैं। इस साल नवरात्रि 10 दिनों की हैं। चतुर्थी तिथि में वृद्धि की वजह से नवरात्रि 10 दिन की हैं।

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है। यह त्योहार मां दुर्गा की शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है। इस साल नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक हैं। इस साल नवरात्रि 10 दिनों की हैं। चतुर्थी तिथि में वृद्धि की वजह से नवरात्रि 10 दिन की हैं। 10 दिनों तक हर घर, मंदिर में मां की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। यह पर्व केवल भक्ति और पूजा का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, नई ऊर्जा और सकारात्मकता का भी संदेश देता है। आज के दिन आप अपने घर को सजाएं, माता के लिए कलश स्थापना करें और मन, शब्द और कर्म से शुद्धता बनाएं। माता के आशीर्वाद से जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। नवरात्रि के पावन मौके पर आप अपनों को इन खूबसूरत शायरियों के जरिए शुभकामनाएं भी दे सकते हैं।

नवरात्रि की शायरियां- “नवरात्रि आई है, मां की भक्ति लाई है, कलश सजाएँ, दीप जलाएँ, हर मन को ख़ुशी छायी है।

सात रंगों की छटा में छुपा है मां का प्यार,

हर दुख दूर होगा, जीवन में आएंगे उजियार।”



2.“मां दुर्गा की छाया हमेशा आप पर बनी रहे,

सुख, शांति और समृद्धि से घर महकते रहें।

ढोल-नगाड़ों की धुन, आरती का गीत,

हर दिल में बजते रहें मंगल और प्रीत।”

3. “चलो सजाएं अपने घर को फूलों और दीपों से,

भक्ति में डूबे मन को माँ के चरणों में दें।

दुख-तकलीफें सब दूर जाएं,

हर सुबह आपके जीवन में नई खुशियां लाए।”

4.“नवरात्रि के इन नौ पावन दिन,

हर काम में आए सफलता और जीत की झिलमिल।

मां की कृपा बनी रहे सदा,

हर मोड़ पर आपको मिले खुशियों की ढिलमिल।”

5.“आरती की घंटियां गूंजें, दीपक जगमगाएं,

माँ दुर्गा के चरणों में हम मन को समर्पित कर जाएँ।

भक्ति, श्रद्धा और प्यार से भरा रहे जीवन,

हर दिन आपके लिए बने नई उम्मीद और जीवन का पर्व।”

6. “नौ दिन, नौ रंग, मां का आशीर्वाद संग,

हर दिल में उमंग और हर मन में ढेरों प्रेम।

दुर्गा माता की कृपा से जीवन हो रोशन,

हर दुख दूर हों, खुशियों से भरा हर दिन।”

7.“नवरात्रि आई है, मां का आशीर्वाद लाई है,

कलश सजाएँ, दीप जलाएँ, हर मन को ख़ुशी छायी है।

सात रंगों की छटा में छुपा है माँ का प्यार,

हर दुख दूर होगा, जीवन में आएंगे उजियार।

भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से भरा रहे हर दिन,

माँ दुर्गा की कृपा से हो सफल हर कदम।”

8. “ढोल की थाप, आरती का संगीत,

घर-आँगन महकता रहे माता की प्रीत।

हर दिन लाए नई उम्मीद और खुशियां,

दुर्गा माता का आशीर्वाद रहे आपके साथ हमेशा।

मन में शांति, जीवन में आनंद,

हर क्षण रहे सुख, समृद्धि और स्नेह से परिपूर्ण।”

9. “नौ दिन, नौ रंग, मां का आशीर्वाद संग,

हर दिल में उमंग, हर जीवन में प्रेम।

भक्ति की राह पर चलें हम सदा,

सुख, शांति और समृद्धि रहे हमेशा हमारे संग।

दुर्गा माता की छाया में जीवन हो रोशन,

हर दुख दूर हों, खुशियों की हो बरसात।”

10. “मां दुर्गा की महिमा अपरंपार,

नवरात्रि का पर्व लाए खुशियों का हार।

हर कठिनाई हो आसान, हर मुश्किल हल,

भक्ति और विश्वास से जीवन बने सफल।

दीप जलाएँ, फूल चढ़ाएँ, आरती गाएँ,

माँ के चरणों में हर मन को समर्पित करें।”

11. “सात दिन की शुभ बेला, नवरात्रि का त्यौहार,

मां दुर्गा की कृपा से हर दिन हो शानदार।

मन को करें शुद्ध, कर्मों को करें सवार,

सदा रहें खुशहाल, जीवन में आए बहार।

नौ रंगों की छटा, ढोल-नगाड़ों की रुनझुन,