Navami Wishes 2026: महानवमी की इन 15+ मैसेज से भेजें अपनों को शुभकामनाएं, कहें-'हैप्पी नवमी'
Navami ki shubhkamnaye in hindi: आज 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को महानवमी है। महानवमी का दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन लोग मां दुर्गा की पूजा करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी भेजें महानवमी की शुभकामनाएं।
नवमी की शुभकामनाएं: आज 19 अक्तूबर 2026, सोमवार को मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों, ज्ञान, सुख-शांति और समृद्धि के साथ कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। महानवमी के दिन भक्त हवन पूजन करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। मान्यता है कि नवमी पर कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। इस दिन मां सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए लोग अपनों को इस खास दिन की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं नवरात्रि के नवमी की शुभकामनाएं।
1. मां दुर्गा की कृपा बनी रहे
मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,
जीवन में खुशियों का संसार मिले।
हर दुख-दर्द आपसे दूर रहे,
महानवमी पर मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले।
हैप्पी नवमी 2026
2. मां के दरबार में खुशियां बरसें
मां के दरबार में जो शीश झुकाते हैं,
जीवन में नई खुशियां पाते हैं।
मां दुर्गा की कृपा से मिटते हैं कष्ट,
भक्तों के जीवन से दूर होते हैं दुख-दर्द
3. हर मनोकामना पूरी हो
मां दुर्गा आपकी मुराद पूरी करें,
जीवन में खुशियों के रंग भरें।
दुखों का अंधेरा दूर हो,
सुख-समृद्धि से आपका घर भर जाए।
4. मां दुर्गा का आशीर्वाद
लाल रंग से सजा मां का दरबार,
भक्तों पर बरसे खुशियां अपार।
मां की कृपा से चमके किस्मत,
जीवन में बनी रहे खुशियों की बहार।
5. सुख-समृद्धि का पर्व
मां दुर्गा आपके घर आएं,
खुशियों के दीप हजारों जलें
धन-धान्य से भरा रहे आंगन,
हर दिन आपके जीवन में शुभ हो।
महानवमी की बधाई।
6. मां कल्याण करें सबका
मां के चरणों में अरदास लगाएं,
अपने मन की हर बात बताएं।
मां दुर्गा सबका कल्याण करें,
हर घर में खुशियों का वास करें।
शुभ महानवमी
7. दुखों का अंत हो
मां की शक्ति आपके साथ रहे,
हर पल सिर पर उनका हाथ रहे।
दुखों से कभी सामना न हो,
जीवन में खुशियों की बरसात रहे।
8. मां की भक्ति का रंग
मां की भक्ति में मन रम जाए,
हर सपना आपका सच हो जाए।
मां दुर्गा की कृपा बरसे,
आपका जीवन खुशियों से भर जाए।
9. घर में आए खुशियां
मां के आशीष से घर महकता रहे,
खुशियों का दीप सदा जलता रहे।
हर कदम पर सफलता मिले आपको,
जीवन में सुख का फूल खिलता रहे।
10. मां दुर्गा की महिमा
मां दुर्गा की महिमा निराली है,
उनकी शक्ति सबसे बलशाली है।
जो भी सच्चे मन से मां को पुकारे,
मां उसकी नैया पार लगाएं।
11. सफलता का आशीर्वाद
मां दुर्गा सफलता का वरदान दें,
आपको खुशियों की नई पहचान दें।
हर मुश्किल आसान हो जाए,
जीवन में आपको मान-सम्मान मिले।
जय माता दी।
12. मां का आंचल
मां के आंचल की छांव मिले,
जीवन में खुशियों का गांव मिले।
हर दिन नई उम्मीद लेकर आए,
आपको मां का असीम प्यार मिले।
13.मन में श्रद्धा, दिल में विश्वास रहे,
मां दुर्गा का सदा आशीर्वाद रहे।
हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति मिले,
आपके जीवन में खुशियों का वास रहे।
महानवमी की मंगलकामनाएं।
14. मां की कृपा से भाग्य चमक जाए,
हर अधूरा सपना पूरा हो जाए।
धन-दौलत और खुशियां मिलें अपार,
आपके जीवन में रहे सुखों की बहार।
हैप्पी महानवमी 2026
15. प्रेम और खुशियों का संदेश
लाए खुशियां और प्रेम अपार।
मां दुर्गा की कृपा बनी रहे,
रोशन रहे आपका घर-परिवार।
महानवमी की बधाई
16. मां दुर्गा सबकी झोली भरें
मां दुर्गा सबकी झोली भर दें,
हर भक्त के जीवन में खुशियां भर दें।
दूर कर दें सारे संकट और दुख,
हर घर को सुख-शांति से भर दें।
जय माता दी!
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान