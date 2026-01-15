Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़happy makar sankranti 2026 wishes photos sms sayari quotes in hindi for family and friends
Makar Sankranti 2 Liners Wishes: अपनों को भेजें ये टॉप 10 हिंदी मैसेज, यूं दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

Makar Sankranti 2 Liners Wishes: अपनों को भेजें ये टॉप 10 हिंदी मैसेज, यूं दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

संक्षेप:

Makar Sankranti 2026 Wishes: आज यानी 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। कुछ लोग कल भी इस पर्व को मना चुके हैं। इस खास मौके पर अपनों के नाम भेजें कुछ खास संदेश, जो उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे। 

Jan 15, 2026 07:23 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Makar Sankranti 2026 Wishes in Hindi: इस साल मकर संक्रांति दो दिन मनाई जा रही है। कल यानी 14 जनवरी को भी कई लोग मकर संक्रांति मना चुके हैं। वहीं आज भी कई लोग इसे मनाने वाले हैं। हालांकि स्नान-दान का काम आज के दिन वाला ही शुभ माना जा रहा है। साथ ही आज कई महासंयोग भी बन रहे हैं। हर खास मौके पर हम अपनों को जरूर याद करते हैं। आप भी अपने खास दोस्तों और सगे-संबंधियों को मकर संक्रांति की बधाई खास संदेश के साथ देने की सोच रहे हैं तो नीचे पढ़ें कुछ चुनिंदा बधाई संदेश...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1. मकर संक्रांति पर आपको जीवन में नई दिशा मिले,

आज से हर सपने को सच करने की शुरुआत बने।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

2. तिल की मिठास हो और खिचड़ी की खुशबू हो संग,

संक्रांति लाए घर में सुख-शांति और घुले खुशियों के रंग।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

3. जैसे पतंग छुए आसमान की ऊंचाई आज,

आपके जीवन के पूरे हो जाए सारे काम काज।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

4. पुराने दुख आज पिघल जाए तिल-गुड़ की तरह,

मकर संक्रांति लाए रिश्तों में नई गर्माहट हर तरफ।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें:आज का पंचांग 15 जनवरी: आज भी मनाई जा रही है मकर संक्रांति, शुभ होगा स्नान-दान
ये भी पढ़ें:गुरुवार का उपाय: क्यों की जाती है केले के पेड़ की पूजा? मिलते हैं ये 3 फायदे

5. उत्तरायण की रोशनी से सोच उजली हो जाए,

आज से आपका हर एक दिन नई ऊर्जा से भर जाए।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

6. तिल-गुड़ की मिठास सा मीठा हो आपका हर रिश्ता,

संक्रांति पर खुशियों से भर जाए जीवन का हर किस्सा।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

7. सूर्य के चाल बदलते ही बदले आपका नसीब,

मकर संक्रांति पर खुशियां हो आपके सबसे करीब।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

8. बीते साल की थकान यहीं छोड़ जाना,

मकर संक्रांति से अब हर रोज आप मुस्कुराना।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

9. धूप की तरह अबसे खिले आपके हर अरमान,

मकर संक्रांति की खुशबू से खिल उठे आपका जहान।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

10. तिल में छुपा है सेहत का राज और गुड़ में छुपा प्यार,

मकर संक्रांति आज हमें सिखाए जीवन जीने का सुंदर सार।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति 2026 की ढेरों शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Makar Sankranti 2026 Makar Sankranti Happy Makar Sankranti अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने