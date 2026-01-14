Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति पर दोस्तों को भेजें ये खूबसूरत 2 लाइनर्स, पढ़ें टॉप 12 विशेज

संक्षेप: Happy Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। इस खास दिन पर लोग अपनों को बधाई-संदेश देते हैं। आप भी दोस्तों और सगे-संबंधियों को खास अंदाज में आज की बधाई दें और नीचे पढ़ें कुछ चुनिंदा 2 लाइनर्स…

Jan 14, 2026 08:37 am IST

Makar Sankranti Wishes: आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। आज के दिन को नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। आज का दिन इसलिए खास होता है क्योंकि सूर्य ग्रह आज के ही दिन धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं। इस खास दिन पर स्नान और दान करने की पुरानी परंपरा है। साथ ही लोग अपने सगे-संबंधियों को दोस्तों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप नीचे कुछ शुभकामना संदेश पढ़ सकते हैं....

नीचे पढ़ें मकर संक्रांति की टॉप 12 विशेज... 1. तिल-गुड़ की मिठास से मिट जाए जिंदगी का हर गम,

मकर संक्रांति इस बार लाए आपके लिए खुशियों का संगम।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।। 2. सूरज की किरणों से रोशन हो अब आपका हर दिन,

मकर संक्रांति के बाद खुशियों के बिना ना हो एक भी दिन।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।। 3. पतंग के संग आज उड़ें आपके सपनों की डोर,

मकर संक्रांति पर हो बस खुशियों का शोर।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।।

4. तिल की मिठास हो गुड़ की मीठी बात हो

जिंदगी में आपके बस खुशियों की बरसात हो।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।। 5. नए सूरज के साथ अब आएगा नया उजाला,

अबसे हर सुबह आपके लिए लाए पल खुशियों वाला।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।। 6. हर मुश्किल पीछे छूट जाए आज के दिन,

अबसे ना बीते एक भी पल अपनों के बिन।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।।

7. गुनगुनी धूप और पतंगों का है ये त्योहार,

मकर संक्रांति लाए जीवन में खुशियों की फुहार।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।। 8. तिल-गुड़ जैसा मीठा रहे आपका स्वभाव,

अब दुखों से पार हो जाए आपकी हर नाव।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।।

9. सूर्यदेव की कृपा सदा बनी रहे साथ,

आज पूरी हो जाए आपके मन की हर बात।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।। 10. आपके खुशियों की पतंग आसमान छू जाए,

मकर संक्रांति जिंदगी में अब नई उड़ान लाए।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।। 11. अंधेरे दूर हों और जिंदगी में उजाला भर जाए,

मकर संक्रांति हर दिल को प्यारी सी मुस्कान दे जाए।

आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।। 12. धूप, मिठास और अपनों का हो साथ,

आज से जिंदगी में खुशियां थामें आपके हाथ।