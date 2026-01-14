Happy Makar Sankranti Wishes, Photos, :मकर संक्रांति तिल लड्डू जैसी हो मीठी मिले कामयाबी पतंग के जैसी ऊंची, बेस्ट मैसेज
मकर संक्रांति के दिन भगवान भास्कर 14 जनवरी की रात 9:19 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और खरमास की भी समाप्ति हो जाएगी। मकर संक्रांति (खिचड़ी) के दिन इस दिन कुलदेवता को काले तिल, अक्षत और गुड़ का भोग लगाया जाएगा। तिलकुट के साथ दही-चूड़ा खाने की परंपरा का भी लोग निर्वाह करेंगे। मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन लोग दान-पुण्य व पूजा-पाठ करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इतना ही नहीं मकर संक्रांति पर लोग अपनों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा संदेशों से अपनों को भेज सकते हैं मकर संक्रांति की बधाई-
पतंगों से सजा है आकाश,
संग लाई है मकर संक्रांति खास।
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026
तिल का स्वाद और गुड़ की मिठास,
मकर संक्रांति पर बढ़ाएं अपनापन का एहसास।-मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026
मकर संक्रांति की भावना आपके हृदय को सकारात्मकता से और आपके दिनों को सफलता से भर दे। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं!
सभी को त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं! इस शुभ दिन पर, आइए तिल-गुड़ की मिठास और खुशियों की गर्माहट बांटें।-मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026
मेरे व्हाट्सएप परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं! आपको रंग-बिरंगी पतंगों, स्वादिष्ट पकवानों और यादगार पलों से भरा दिन मिले। हैप्पी मकर संक्रांति
तिलकुट की खुशबू,
दही-चिवड़ा की बहार,
मुबारक हो आपको,
नए साल का पहला त्योहार।
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026
गंगा-यमुना के तट पर भक्तों की भीड़
मांगे सूर्यदेव से आशीर्वाद
यही है मकर संक्रांति के पर्व का उल्लास
मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं 2025
इस साल की मकर संक्रांति
आपके लिए तिल लड्डू जैसी हो मीठी
मिले कामयाबी पतंग के जैसी ऊंची
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026
खिचड़ी खाएं खूब, तिल के लड्डू भी खाएं