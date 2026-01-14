Hindustan Hindi News
Happy Makar Sankranti Wishes, Photos, :मकर संक्रांति तिल लड्डू जैसी हो मीठी मिले कामयाबी पतंग के जैसी ऊंची, बेस्ट मैसेज

संक्षेप:

Happy Makar Sankranti 2026 Wishes , Photos , Images : मकर संक्रांति के दिन लोग दान-पुण्य व पूजा-पाठ करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इतना ही नहीं मकर संक्रांति पर लोग अपनों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा संदेशों से अपनों को भेज सकते हैं मकर संक्रांति की बधाई- 

Jan 14, 2026 06:39 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति के दिन भगवान भास्कर 14 जनवरी की रात 9:19 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और खरमास की भी समाप्ति हो जाएगी। मकर संक्रांति (खिचड़ी) के दिन इस दिन कुलदेवता को काले तिल, अक्षत और गुड़ का भोग लगाया जाएगा। तिलकुट के साथ दही-चूड़ा खाने की परंपरा का भी लोग निर्वाह करेंगे। मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन लोग दान-पुण्य व पूजा-पाठ करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इतना ही नहीं मकर संक्रांति पर लोग अपनों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा संदेशों से अपनों को भेज सकते हैं मकर संक्रांति की बधाई-

पतंगों से सजा है आकाश,

संग लाई है मकर संक्रांति खास।

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026

तिल का स्वाद और गुड़ की मिठास,

मकर संक्रांति पर बढ़ाएं अपनापन का एहसास।-मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026

मकर संक्रांति की भावना आपके हृदय को सकारात्मकता से और आपके दिनों को सफलता से भर दे। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं!

सभी को त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं! इस शुभ दिन पर, आइए तिल-गुड़ की मिठास और खुशियों की गर्माहट बांटें।-मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026

मेरे व्हाट्सएप परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं! आपको रंग-बिरंगी पतंगों, स्वादिष्ट पकवानों और यादगार पलों से भरा दिन मिले। हैप्पी मकर संक्रांति

तिलकुट की खुशबू,

दही-चिवड़ा की बहार,

मुबारक हो आपको,

नए साल का पहला त्योहार।

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026

गंगा-यमुना के तट पर भक्तों की भीड़

मांगे सूर्यदेव से आशीर्वाद

यही है मकर संक्रांति के पर्व का उल्लास

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

इस साल की मकर संक्रांति

आपके लिए तिल लड्डू जैसी हो मीठी

मिले कामयाबी पतंग के जैसी ऊंची

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं 2026

खिचड़ी खाएं खूब, तिल के लड्डू भी खाएं

आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

