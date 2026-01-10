Makar Sankranti 2026 Wishes: खास अंदाज में भेजें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, 1-1 शायरी है खास

संक्षेप: Makar Sankranti Photo Wishes: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पर्व है। पौष के महीने में पड़ने वाले इस पर्व को नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस खास दिन पर अपनों को भेजें कुछ अनोखे संदेश…

Jan 10, 2026 10:54 pm IST

Makar Sankranti Wishes 2026: नया साल शुरू हो चुका है और अब एक के बाद एक सारे तीज-त्योहार शुरू हो चुके हैं। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत-त्योहार हैं जिनका विशेष महत्व है। अगले हफ्ते यानी 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति है। ये पर्व हर साल पौष के महीने में पड़ता है। इस खास दिन पर सूर्यदेव को पूजा जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की भाषा में बात करें यही वो समय होता है जब सूर्य का गोचर दूसरी राशि में होता है। तभी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसे लोग नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। साथ ही इस खास मौके पर लोग अपनों को बधाई संदेश भी देते हैं। आप भी अपने दोस्तों और करीबियों को इस पर्व की बधाई दे सकते हैं।

नीचे पढ़ें मकर संक्रांति की टॉप 10 शुभकामनाएं संदेश

1. मकर संक्रांति आई है और नई उम्मीदें लाई है,

सूरज की एक-एक किरण ने सही राह दिखाई है।

तिल-गुड़ की मिठास से दिन बन जाए खास,

सबके मन में आज खुशियों की पतंग लहराई है।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 2. पतंगों से सजा नीला आसमान है,

हंसी-खुशी से भरा हुआ आज हर द्वार है।

बीती चीजों को भूल अब बढ़ जाओ आगे,

मकर संक्रांति पर हर बुरी चीज दूर भागे।।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 3. तिल-गुड़ जैसी जिंदगी में हो मिठास,

हर रिश्ते में आपके बना रहे सदा विश्वास।

सूरज की किरणें कहें कि अब अंधेरा है दूर,

अब अपना सा लगेगा हर एक एहसास।।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. सर्द हवाओं में धूप की नरमी है खास,

मकर संक्रांति लाती है एक नया विश्वास।

मेहनत का फल मीठा होता है हर बार,

इस साल सारी मुश्किलों से आप हो पार।।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 5. घर-आंगन में गूंजे हंसी-किलकारी,

पतंग के साथ उड़े सपनों की सवारी।

रिश्ते में हो मिठास और हो प्यार की बहार,

इस साल आपका हर सपना हो साकार।।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 6. सूरज की चाल संग बदला है मौसम आज,

नई शुरुआत का संदेश है बदला है हर साज।

तिल-गुड़ की परंपरा जोड़ती है हमारा दिल,

मकर संक्रांति बनाती है हमारी जिंदगी को खास।।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 7. गुड़ की मिठास सी हो जिंदगी में हर बात,

तिल सा मजबूत हो रिश्ता और सब हालात।

सूर्यदेव की कृपा से चमके अब आपका दिन,

मकर संक्रांति दे आपको खुशियों की सौगात।।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. सर्दी की धूप में बैठकर सपने बुने जाएं,

मकर संक्रांति पर सारे गिले-शिकवे मिट जाएं।

तिल-गुड़ की तरह ही मीठा हो आपका रिश्ता,

नई शुरुआत के साथ हम सब आगे बढ़ जाएं।।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 9. घर आंगन में हो रौनक, हर चेहरे पर हो हंसी,

मकर संक्रांति लाए आपके जीवन में नई खुशी।

मेहनत, धैर्य और विश्वास का है ये सुंदर पर्व,

अबसे आपकी दुनिया में आए सिर्फ सच्ची खुशी।।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. रिश्तों की डोर संभाल आगे बढ़ते चलो,

हर मोड़ पर जीवन का असली अर्थ समझते चलो।

मकर संक्रांति कहती है बस इतना सा,

अच्छे बनो, मजबूत रहो, और मुस्कुराते हुए चलो।।