Happy Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर भेजें ये बेस्ट शुभकामनाएं, मैसेज और कोट्स

संक्षेप: मकर संक्रांति का पावन पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। इस लेख में मकर संक्रांति की प्यारी-सी शुभकामनाएं, आसान मैसेज और कोट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और त्योहार को और खास बना सकते हैं।

Jan 14, 2026 07:15 am IST

Happy Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत खास माना जाता है। इस साल यह पर्व आज यानी बुधवार, 14 जनवरी को पूरे देश में खुशी और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ त्योहार की रौनक दिख रही है। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और घरों में तिल-गुड़ के लड्डू, गजक, चिक्की जैसी स्वादिष्ट चीजें बनाई जाती हैं। देश के कई हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, जिससे आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है। साथ ही लोग एक-दूसरे को दिल से बधाइयां भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और अपनों को खास तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा मैसेज लेकर आए हैं। आप इन्हें सोशल मीडिया या मैसेज के जरिए भेजकर अपनों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Makar Sankranti 2026 Wishes In Hindi, मकर संक्रांति की शुभकामना संदेश- 1.

सूरज की नई किरणें

खुशियों की सौगात लाएं

तिल-गुड़ की मिठास से

आपका जीवन मीठा बनाएं

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

2.

इस मकर संक्रांति पर

हर दिन नई शुरुआत हो

घर में सुख-शांति रहे

और हर सपना पूरा हो

Happy Makar Sankranti

3.

पतंगों की तरह ऊंची उड़ान हो

जीवन में खुशियों की पहचान हो

सूर्य देव का आशीर्वाद मिले

और हर मुश्किल आसान हो

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

4.

तिल-गुड़ की मिठास से

रिश्तों में प्यार बढ़े

नई उम्मीदों के साथ

आपका हर दिन संवर जाए

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

5.

इस पावन पर्व पर

सूर्य देव कृपा बरसाएं

आपके जीवन में

खुशियां और तरक्की लाएं

Happy Makar Sankranti 2026

6.

मकर संक्रांति लाए

नई रोशनी और उमंग

हर दिन आपके जीवन में

भरे खुशियों के रंग

शुभ मकर संक्रांति

7.

पुरानी परेशानियां दूर हों

नई खुशियां पास आएं

इस संक्रांति पर

आपका जीवन मुस्कुराए

मकर संक्रांति की बधाई

8.

सूरज की गर्मी से

ठंड दूर हो जाए

आपके जीवन से

हर दुख मिट जाए

Happy Sankranti

9.

इस मकर संक्रांति पर

सेहत और सुख मिले

मेहनत का पूरा फल

हर कदम पर मिले

हार्दिक शुभकामनाएं

10.

पतंगों संग उड़ें सपने

तिल-गुड़ संग बढ़े प्यार

संक्रांति लाए जीवन में

खुशियों की बहार

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

11.

सूर्य देव की कृपा से

हर काम सफल हो

जीवन में आगे बढ़ने का

हर रास्ता सरल हो

Happy Makar Sankranti

12.

इस खास दिन पर

अपनों का साथ मिले

हर दिन जीवन में

नई उम्मीद की बात मिले

शुभ मकर संक्रांति

13.

मकर संक्रांति का त्योहार

लाए खुशियों की सौगात

आपके घर में बनी रहे

सदा सुख और शांति की बात

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

14.

नई फसल, नया उत्साह

नई सोच, नई पहचान

संक्रांति पर मिले आपको

सफलता और सम्मान

Happy Sankranti 2026

15.

तिल-गुड़ की मिठास जैसे

मीठा हो हर रिश्ता

संक्रांति लाए जीवन में

सुकून और खुशी का हिस्सा

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

16.

सूर्य देव का आशीर्वाद

आपके साथ बना रहे

हर दिन आपके जीवन में

खुशियों का उजाला रहे

शुभ मकर संक्रांति

17.

पतंगों की तरह

ऊंचे हों आपके हौसले

हर सपना पूरा हो

जो आपने दिल में सोचे हों

Happy Makar Sankranti

18.

इस मकर संक्रांति पर

नई शुरुआत हो

जीवन में हर दिन

खुशियों की बात हो

हार्दिक शुभकामनाएं

19.

सूरज की रोशनी से

अंधेरा दूर हो जाए

आपके जीवन में

सिर्फ खुशियां ही आएं

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

20.

मकर संक्रांति लाए

सफलता और प्यार

आपका हर दिन बने

खुशहाल और शानदार