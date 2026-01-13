Hindustan Hindi News
Happy Makar Sankranti 2026: इन प्यार भरे संदेशों से अपनों को दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

Happy Makar Sankranti 2026: इन प्यार भरे संदेशों से अपनों को दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

संक्षेप:

मकर संक्रांति पर अपनों को तिल-गुड़ की मिठास के साथ शुभकामनाएं भेजना बहुत खास होता है। ऐसे में आप भी इन दिल छू लेने वाले संदेशों को WhatsApp, मैसेज या कार्ड के जरिए भेजें और अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाएं।

Jan 13, 2026 02:09 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति उत्तरायण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देव की कृपा, फसल की शुरुआत, नई उम्मीदों और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन लोग खिचड़ी, तिल-गुड़ की लड्डू, रेवड़ी, चिक्की और उड़द की दाल का प्रसाद बनाते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देकर और दान-पुण्य करके हम नए साल की शुरुआत करते हैं। यह पर्व सिर्फ सूर्य की पूजा का नहीं, बल्कि परिवार, दोस्ती, रिश्तों और प्यार की मिठास का भी प्रतीक है। मकर संक्रांति पर अपनों को तिल-गुड़ की मिठास के साथ शुभकामनाएं भेजना बहुत खास होता है। ऐसे में आप भी इन दिल छू लेने वाले संदेशों को WhatsApp, मैसेज या कार्ड के जरिए भेजें और अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाएं।

1

सपनों को लेकर मन में,

उड़ाएंगे पतंग आसमान में,

ऐसी भरेगी उड़ान मेरी पतंग,

जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग।

Happy Makar Sankranti 2026

2

उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको,

खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको,

हम तो कुछ देने के काबिल नहीं,

देने वाला हज़ार खुशियां दे आपको।

Happy Makar Sankranti 2026

3

मीठी बोली, मीठी जुबान

मकर संक्रांति पर यही है पैगाम

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं!

4

मुंगफली की खुशबू और गुड़ की मिठास

दिलों में खुशी और अपनो का प्यार,

मुबारक हो आपको, मकर संक्रांति का त्यौहार!

Happy Makar Sankranti 2026

5

मौज-मस्ती और उमंग

अपनों का साथ पा कर झूमे ये मन

हैप्पी मकर संक्रांति

6

काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी,

टूटे ना कभी डोर विश्वास की

छू लो आप ज़िन्दगी की सारी कामयाबी,

जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की

हैप्पी मकर संक्रांति

7

तिल हम हैं और गुड़ हैं आप,

मिठाई हम हैं और मिठास हैं आप,

मकर संक्रांति से हो रही है साल की शुरुआत

मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार!

Happy Makar Sankranti 2026

8

सूरज की राशि बदलेगी, बहुतों की किस्मत बदलेगी

यह साल का पहला पर्व होगा, जो बस खुशियों से भरा होगा!

Happy Makar Sankranti 2026

9

तिलकुट की खुशबू,दही-चिवड़ा की बहार,

मुबारक हो आपकोनए साल का पहला त्योहार!

Happy Makar Sankranti 2026

ये प्यार भरे संदेश आप अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को भेजकर मकर संक्रांति का उत्साह दोगुना कर सकते हैं। इस पर्व पर तिल-गुड़ बांटें, खिचड़ी बनाएं, सूर्य को अर्घ्य दें और अपनों को याद करें। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और प्यार का संदेश है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
