Happy Makar Sankranti 2026: अपनों को भेजें मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं संदेश, स्टेटस, SMS; यहां पढ़ें 50+ शानदार विश

संक्षेप: Happy Makar Sankranti 2026 पर यहां 50 से ज्यादा शानदार शुभकामनाएं संदेश और स्टेटस हैं, जिन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं।

Jan 13, 2026 10:29 pm IST

Happy Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति भारत के सबसे पुराने और शुभ पर्वों में से एक है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। किसान इसे नई फसल के स्वागत के रूप में मनाते हैं, वहीं आम जनजीवन में यह पर्व उम्मीद, ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का संदेश देता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

14 जनवरी 2026 को देशभर में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है। कहीं पतंगों से आसमान रंगीन होगा, तो कहीं तिल गुड़ की मिठास रिश्तों में घुलेगी। ऐसे मौके पर अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को शुभकामनाएं भेजना इस पर्व की खूबसूरती को और बढ़ा देता है।

Happy Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं भेजने की परंपरा मकर संक्रांति केवल धार्मिक या मौसमी पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक मेल जोल का भी प्रतीक है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। “तिल गुड़ घ्या, गोड गोड बोला” जैसी कहावत इस बात को दर्शाती है कि जीवन में मिठास और सौहार्द बनाए रखना कितना जरूरी है।

डिजिटल दौर में अब शुभकामनाओं का तरीका भी बदल गया है। व्हाट्सऐप स्टेटस, इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक मैसेज के जरिए लोग अपने जज्बात साझा करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति 2026 की 60 शानदार शुभकामनाएं, जिन्हें आप आसानी से शेयर कर सकते हैं।

Happy Makar Sankranti 2026: 50+ चुनिंदा शुभकामनाएं 1. मकर संक्रांति आपके जीवन में नई रोशनी और नई उम्मीदें लेकर आए।

2. तिल गुड़ की तरह आपकी जिंदगी में भी मिठास बनी रहे।

3. पतंगों की तरह आपके सपने भी ऊंची उड़ान भरें।

4. सूर्यदेव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आए।

5. यह पर्व आपके जीवन से हर नकारात्मकता दूर करे।

6. नई फसल की तरह आपकी मेहनत भी रंग लाए।

7. संक्रांति पर खुशियां आपके आंगन में उतर आएं।

8. उत्तरायण का यह दिन आपके लिए शुभ संकेत लाए।

9. आपके रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़े।

10. मकर संक्रांति आपके जीवन में नई शुरुआत बने।

11. तिल और गुड़ की मिठास हमेशा बनी रहे।

12. आपके घर में शांति और समृद्धि का वास हो।

13. पतंगों के संग खुशियों की डोर थामे रहें।

14. यह पर्व आपको सफलता की नई राह दिखाए।

15. सूर्य की किरणें आपके जीवन को रोशन करें।

16. हर दिन आपके लिए उत्सव जैसा हो।

17. संक्रांति आपके सपनों को नई दिशा दे।

18. परिवार संग बिताए पल यादगार बनें।

19. जीवन में सुख और संतोष बना रहे।

20. मकर संक्रांति आपके लिए मंगलमय हो।

21. आपके हर प्रयास में सफलता मिले।

22. यह पर्व सेहत और सुकून लेकर आए।

23. रिश्तों में मिठास और मजबूती आए।

24. पतंगों सा उत्साह आपके मन में रहे।

25. संक्रांति पर हर चिंता दूर हो जाए।

26. जीवन में खुशहाली की फसल लहलहाए।

27. सूर्यदेव की कृपा सदा बनी रहे।

28. आपके घर में हंसी खुशी गूंजे।

29. यह पर्व आपको नई ऊर्जा दे।

30. मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई।

31. आपके जीवन में उजास ही उजास हो।

32. हर दिन नई उम्मीद लेकर आए।

33. तिल गुड़ की मिठास रिश्तों में घुले।

34. पतंगों की तरह ऊंचा नाम करें।

35. यह पर्व सौभाग्य लेकर आए।

36. संक्रांति पर हर सपना साकार हो।

37. आपके प्रयास रंग लाएं।

38. घर परिवार में सुख शांति बनी रहे।

39. यह त्योहार खुशियों से भर दे।

40. मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।

41. आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।

42. नई फसल की तरह नई खुशियां मिलें।

43. हर दिन सूर्य सा उज्ज्वल हो।

44. रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़े।

45. संक्रांति पर नई शुरुआत करें।

46. जीवन में मिठास और अपनापन रहे।

47. यह पर्व आपके लिए खास बने।

48. पतंगों सा जोश और उमंग रहे।

49. आपके घर में समृद्धि आए।

50. मकर संक्रांति मंगलमय हो।

51. सूर्य की कृपा से उन्नति मिले।

52. खुशियों की पतंग कभी न कटे।

53. हर दिन उत्साह से भरा हो।

54. संक्रांति पर अपनों संग खुशियां बांटें।

55. यह पर्व सौहार्द का संदेश दे।

56. आपके जीवन में नई रोशनी आए।

57. मेहनत का मीठा फल मिले।

58. घर में सुख समृद्धि बनी रहे।

59. मकर संक्रांति खुशियां लाए।

60. आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।