Happy Mahashivratri Wishes , SMS, Images: इन टॉप 10 मैसेज से भेजें महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Mahashivratri Wishes 2026: महाशिवरात्रि देवाधिदेव महादेव की आराधना का विशेष प है। इसदिन भक्त भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हैं। सभी लोग भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, विविध प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित क रते हैं और दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजन करते हैं।
Happy Mahashivratri Wishes , SMS , Images , Quotes : महाशिवरात्रि देवाधिदेव महादेव की आराधना का विशेष प है। इसदिन भक्त भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हैं। सभी लोग भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, विविध प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित क रते हैं और दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजन अनुष्ठान करते हैं,इसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। मंदिर में शुक्ल यजुर्वेद संहिता अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय पाठ के महामंत्रों द्वारा भगवान शिव का रूद्रा महाभिषेककिया जाता है। रूद्रा महाभिषेक में महाद्रव्य में दूध, दही, गन्ना का रस, जल और कुशा का रस शामिल हता है। यहां आप भी शिव की भक्ति में खो जाएं और शेयर करें भगवान शिव के ये मैसेज
1.भोले आएं आपके द्वार,
संग लेकर सारा परिवार,
करें आप पर खुशियों की बौछार,
आ जाए आपके जीवन में बहार।
Happy Maha Shivratri 2026
2.आज जमा लो भांग का रंग,
आपकी जिंदगी बीते खुशियों के संग,
भगवान भोले की कृपा बरसे आप पर,
जीवन में भर जाए नई उमंग
Happy Maha Shivratri 2026
3.बाबा की तारीफ करें कैसे,
मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं,
सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना,
मेरे महाकाल जैसा कोई और नहीं।-Happy Maha Shivratri 2026
4.ॐ में ही विश्वास,
ॐ में ही शक्ति,
ॐ में ही सारा संसार,
ॐ से ही होती हैं अच्छे दिन की शुरुआत
Happy Maha Shivratri 2026
5.शिवरात्रि की रात आपके लिए सौभाग्य लेकर आई है
कर लो बाबा के दर्शन आपके लिए सौभाग्य लेकर आई है
Happy Maha Shivratri 2026
6.शिव जैसा धैर्य और शक्ति आपके भीतर जागे
शिव जैसा त्याग कर ना कर सका कोय, पी गए विष का प्याला, संसार के आगे
Happy Maha Shivratri 2026
7.शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए !! हर हर महादेव! आपके हर कष्ट का नाश हो
Happy Maha Shivratri 2026
8.शिव की बनी रहे आप पर छाया,
पलट दे जो आपकी किस्मत की काया,
मिले आपको वो सब इस अपनी जिंदगी में,
जो कभी किसी ने भी न पाया।
Happy Maha Shivratri 2026
9. काल भी तुम और महाकाल भी तुम,
लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम,
शिव भी तुम और सत्यम भी तुम।
Happy Maha Shivratri 2026
10.शिव की भक्ति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुकून मिलता है,
जो भी लेता है दिल से भोले का नाम,
उसे भोले का आशीर्वाद जरूर मिलता है।
Happy Maha Shivratri 2026
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां