Happy Mahashivratri 2026: इन 11 लेटेस्ट मैसेज से अपनों सगे-संबंधियों को भेजे महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
भोलेनाथ की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख-शांति आती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और खास लोगों को इन आकर्षक मैसेज से शुभकामनाएं भेज सकते हैं।
महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज 15 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है। इस खास दिन भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन का उत्सव है। भोलेनाथ की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख-शांति आती है। महाशिवरात्रि 'शिव की महान रात्रि' के नाम से भी जानी जाती है, इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रातभर जागरण करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हैं। इस दिन निशीथ काल (मध्यरात्रि) की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आज हम आपके लिए अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और खास लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए कुछ खास और दिल को छूने वाले मैसेज तैयार किए हैं। ये मैसेज छोटे, भावुक और ट्रेंडी हैं, जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्टेटस पर भेजने के लिए एकदम परफेक्ट हैं।
1
भोले आए आपके द्वार,
भर दें जीवन में खुशियों की बहार।
ना रहे जीवन में कोई भी दुख,
हर ओर फैल जाए सुख ही सुख।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
2
यह दुनिया है भोले तेरी शरण में,
सर झुकाते हैं शिव तेरे चरण में।
हम तो हैं तेरे चरणों की धूल,
आओ शिव जी पर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
3
शिव की महिमा अपरंपार,
शिव करते सब जन का उद्धार,
उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे,
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
4
ले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले,
उनकी दुआ का प्रसाद आपको मिले।
आप करें जिंदगी में इतनी तरक्की,
हर किसी का प्यार आपको मिले।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
5
हाथ में है डमरू जिनके,
और साथ में है काला नाग।
है जिसकी लीला अपरम्पार,
वो हैं मेरे भोले नाथ।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
6
विष पीने का आदि है मेरा भोला,
नागों की माला और बाघों का चोला।
पीछे चलता है भूतों का टोला,
मस्ती में डूबा मेरा महाकाल मेरा भोला।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
7
शिव सत्य है, शिव अनंत है शिव अनादि है,
शिव भगवंत है, शिव ओंकार है,
शिव ब्रह्म हैं शिव शक्ति है, शिव भक्ति है।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
8
गरज उठे गगन सारा,
समंदर छोड़े अपना किनारा,
हिल जाये जहान सारा,
जब गूंजे महादेव का नारा।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
9
तन की जाने,
मन की जाने,
जाने चित की चोरी।
उस शिव के हाथ में हैं तेरी मेरी डोरी।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
10
एक पुष्प,
एक बेलपत्र,
एक लोटा जल की धार,
भोला कर दे सबका उद्धार!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
11
शिव की बनी रहे आप पर छाया,
पलट दे जो आपकी किस्मत की काया,
मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में,
जो कभी किसी ने भी ना पाया।
ॐ नमः शिवाय!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष