Happy Maha Shivratri : महाशिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश, ऐसे कहें- "हैप्पी महाशिवरात्रि"
इस साल 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शिवभक्तों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा खास दिन है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि यह पर्व हर साल पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है।
इस साल 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शिवभक्तों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा खास दिन है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि यह पर्व हर साल पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से लेकर रात तक पूजा-अर्चना होती है और भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव के साथ मां पार्वती की विधि-विधान से पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित की जाती है। कई लोग रात भर जागकर शिव भक्ति में लीन रहते हैं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करते हैं। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से मन को शांति मिलती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। आज के समय में महाशिवरात्रि पर अपनों को शुभकामनाएं देना भी एक खूबसूरत परंपरा बन गई है। व्हाट्सऐप, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को बधाई देते हैं। इस पावन मौके पर भेजा गया एक सादा सा संदेश भी अपनेपन और सकारात्मकता का एहसास करा देता है। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर अपने करीबियों को दिल से शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत संदेश भेजें-
1)
महादेव आपको शांति दें।
मन को सुकून मिले।
हर चिंता दूर हो।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।
2)
भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।
घर में सुख-शांति आए।
मन मजबूत बने।
हर हर महादेव।
3)
शिव आपकी रक्षा करें।
रास्ते आसान हों।
काम में सफलता मिले।
शुभ महाशिवरात्रि।
4)
महादेव का आशीर्वाद मिले।
जीवन में संतुलन रहे।
मन शांत रहे।
शिवरात्रि की बधाई।
5)
भोले बाबा साथ रहें।
हर डर दूर हो।
मन में विश्वास जगे।
हर हर महादेव।
6)
शिव की कृपा बनी रहे।
दिन अच्छे गुजरें।
रातें शांत रहें।
महाशिवरात्रि मुबारक।
7)
महादेव से शक्ति मिले।
धैर्य बना रहे।
रास्ता साफ दिखे।
शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
8)
भोलेनाथ का नाम साथ रहे।
हर मुश्किल हल हो।
मन को सुकून मिले।
हर हर महादेव।
9)
शिव की कृपा बरसे।
घर में खुशहाली आए।
मन स्थिर रहे।
महाशिवरात्रि की बधाई।
10)
महादेव रक्षा करें।
काम बनते जाएं।
चिंता कम हो।
शिवरात्रि मुबारक।
11)
भोले बाबा कृपा करें।
दिल में शांति रहे।
सही राह मिले।
हर हर महादेव।
12)
शिव से ताकत मिले।
हौसला बना रहे।
मन प्रसन्न रहे।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।
13)
महादेव का साथ मिले।
हर दिन बेहतर हो।
जीवन में संतुलन आए।
शिवरात्रि की बधाई।
14)
भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे।
घर में प्रेम बना रहे।
मन शांत रहे।
हर हर महादेव।
15)
शिव की कृपा साथ चले।
हर काम बने।
रास्ते आसान हों।
महाशिवरात्रि मुबारक।
16)
महादेव से शांति मिले।
दिल हल्का रहे।
सोच साफ रहे।
शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
17)
भोले बाबा रक्षा करें।
हर परेशानी दूर हो।
जीवन में सुकून आए।
हर हर महादेव।
18)
शिव का नाम सहारा बने।
मन को ताकत मिले।
रास्ता साफ दिखे।
महाशिवरात्रि की बधाई।
19)
महादेव का आशीर्वाद रहे।
काम में स्थिरता आए।
दिल खुश रहे।
शिवरात्रि मुबारक।
20)
भोलेनाथ की कृपा मिले।
मन शांत रहे।
जीवन में उजाला आए।
हर हर महादेव।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि