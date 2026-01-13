Happy Lohri Shayari: लोहड़ी के मौके पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां, रिश्तों में घोल दें गर्माहट

संक्षेप: लोहड़ी आते ही ठंडी रातों में अलाव की गर्माहट, ढोल की आवाज और घर-आंगन में खुशियों की रौनक नजर आने लगती है। हर साल 13 जनवरी को मनाया जाने वाला ये त्योहार सर्दियों को अलविदा कहने और नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है।

Jan 13, 2026 10:41 am IST

Happy Lohri Shayari : लोहड़ी आते ही ठंडी रातों में अलाव की गर्माहट, ढोल की आवाज और घर-आंगन में खुशियों की रौनक नजर आने लगती है। हर साल 13 जनवरी को मनाया जाने वाला ये त्योहार सर्दियों को अलविदा कहने और नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी की शाम तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली के साथ अपनों के बीच बैठकर हंसी-मजाक करना ही इस पर्व की असली पहचान है। लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों को और करीब लाता है। इस दिन अगर दिल से कही गई दो पंक्तियां किसी अपने तक पहुंच जाएं, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। ऐसे में लोहड़ी पर भेजी गई एक प्यारी-सी शायरी भी अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अगर आप भी कुछ खास कहना चाहते हैं, तो ये शायरियां आपके काम आ सकती हैं। इस पावन पर्व पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां-

अलाव की गर्माहट में जल जाए हर गम,

लोहड़ी लाए आपके जीवन में खुशियों का मौसम।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

तिल-गुड़ की मिठास, अपनों का साथ,

लोहड़ी दे जाए हर दिल को खास एहसास।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

सर्द रात में जलता अलाव कहे ये बात,

खुशियों से रोशन रहे आपका हर एक पल और हर एक रात।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

लोहड़ी की आग में जले हर परेशानी,

नई उम्मीदों से भर जाए आपकी जिंदगानी।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

रेवड़ी, गजक और मूंगफली की थाली,

लोहड़ी लाए खुशियां ढेर सारी निराली।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

अलाव की लौ जैसे दिलों को जोड़ जाए,

लोहड़ी हर रिश्ते में प्यार घोल जाए।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

सर्द हवाओं में भी दिलों में रहे ताप,

लोहड़ी दे जाए जीवन को खुशियों की सौगात।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

लोहड़ी का ये पावन त्योहार,

लाए आपके जीवन में सुख-शांति और प्यार।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

तिल और गुड़ की तरह मीठे हों रिश्ते सारे,

लोहड़ी करे दूर जीवन के दुख-दर्द न्यारे।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

ढोल की थाप पर खुशियां झूमें,

लोहड़ी पर हर गम दूर हो जाए यूं ही।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

अलाव के संग जल जाए हर मायूसी,

लोहड़ी लाए चेहरे पर सच्ची मुस्कान सी।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

फसल की तरह लहराए आपकी तरक्की,

लोहड़ी दे जाए जीवन को नई चमक सी।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

साथ बैठकर अलाव तापना ही असली खुशी,

लोहड़ी सिखाए अपनों की अहमियत सही।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

हर साल की तरह आए ये त्योहार,

हर बार बढ़ाए रिश्तों में प्यार।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

लोहड़ी की रात, खुशियों की सौगात,

दिल से दिल मिले, मिटे हर एक बात।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

सर्दियों को विदा कहे ये त्योहार,

नई रोशनी से भरे जीवन का हर द्वार।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

लोहड़ी की आग में जले हर डर,

खुशियों से भर जाए आपका हर सफर।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

गुड़ की मिठास, तिल की पहचान,

लोहड़ी दे जाए जीवन को नई उड़ान।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

अलाव की लौ में छुपी है दुआ,

खुशहाल रहे आपका हर लम्हा, हर दुआ।

लोहड़ी की शुभकामनाएं

लोहड़ी का त्योहार लाए ये पैगाम,

साथ, सादगी और खुशियों का नाम।