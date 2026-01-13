Hindustan Hindi News
Happy Lohri Wishes in Hindi: लोहड़ी पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत संदेश, ऐसे कहें- हैप्पी लोहड़ी

संक्षेप:

Happy Lohri Wishes in Hindi: लोहड़ी 2026 मंगलवार, 13 जनवरी यानी आज है। यह पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले आता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में यह त्योहार सर्दियों के खत्म होने, दिन लंबे होने और रबी की फसल- जैसे गेहूं और गन्ने के आगमन खुशी में मनाया जाता है।

Jan 13, 2026 09:12 am IST
Happy Lohri 2026: आज यानी 13 जनवरी 2026, मंगलवार को उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इस पर्व की खास रौनक देखने को मिलती है। लोहड़ी को सर्दियों के विदा होने और नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले आती है और इसे नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शाम के समय अलाव जलाया जाता है और तिल, गुड़, मूंगफली व पॉपकॉर्न आग में डाले जाते हैं। यह सिख और हिंदू लोकपर्व अंधेरे पर रोशनी, उर्वरता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। लोहड़ी में अग्नि देव और सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से भी जुड़ा है। लोककथाओं में दुल्ला भट्टी का नाम खास तौर पर लिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद की और गांव की लड़कियों की रक्षा की। लोहड़ी के पुावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। आप इन खूबसूरत संदेशों के जरिए लोहड़ी की शभकामनाएं दें-

Happy Lohri, लोहड़ी की शुभकामनाएं-

इस लोहड़ी की पावन आग आपके जीवन से हर नकारात्मकता को जला दें और नई उम्मीदों की रोशनी आपके घर-आंगन तक फैला दे। अपनों का साथ, मेहनत का फल और खुशियों की मिठास हमेशा बनी रहे। लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं।

लोहड़ी का यह त्योहार आपके जीवन में उसी तरह गर्माहट लाए, जैसे ठंडी रात में जलता अलाव सुकून देता है। रिश्तों में मिठास, दिलों में अपनापन और जीवन में स्थिरता बनी रहे। हैप्पी लोहड़ी।

तिल और गुड़ की मिठास की तरह आपके रिश्ते भी मजबूत हों, और फसल की तरह आपकी मेहनत भी रंग लाए। इस लोहड़ी पर जीवन में तरक्की, शांति और संतोष का आगमन हो।

इस लोहड़ी की अग्नि आपके जीवन से चिंता, डर और थकान को भस्म कर दे, और आने वाला समय खुशियों, सफलता और सकारात्मक सोच से भर दे। शुभ लोहड़ी।

लोहड़ी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि साथ बैठने, शुक्रिया कहने और अपनों को महसूस करने का मौका है। इस खास दिन पर आपका जीवन खुशहाल और उज्ज्वल हो।

जिस तरह लोहड़ी सर्दियों को विदा कर बसंत का स्वागत करती है, उसी तरह आपके जीवन से मुश्किलें दूर हों और खुशियों का नया दौर शुरू हो।

इस पावन पर्व पर सूर्य देव और अग्नि देव की कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का वास हो। लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।

लोहड़ी का यह पर्व आपके परिवार को एक-दूसरे के और करीब लाए, रिश्तों में समझ और जीवन में संतुलन बनाए। यही इस त्योहार की असली जीत है।

जैसे खेतों में फसल लहलहाती है, वैसे ही आपके जीवन में भी सफलता, खुशहाली और संतोष की हरियाली बनी रहे।

इस लोहड़ी पर दुआ है कि आपके सपनों को सही दिशा मिले, मेहनत को पहचान मिले और जीवन में स्थिर खुशियां आएं।

अलाव की लौ आपके जीवन में विश्वास की रोशनी जलाए और हर अंधेरे को दूर करे। लोहड़ी की बहुत-बहुत बधाई।

लोहड़ी का पर्व हमें सिखाता है कि मिलकर जश्न मनाना ही असली खुशी है। इस खुशी का एहसास आपके जीवन में हमेशा बना रहे।

इस लोहड़ी पर आपके घर में हंसी, गीत, अपनापन और प्यार का माहौल बना रहे। हर दिन त्योहार जैसा महसूस हो।

लोहड़ी की गर्माहट आपके दिल तक पहुंचे और पूरे साल आपको ऊर्जा, हिम्मत और सकारात्मक सोच देती रहे।

इस पावन दिन पर आपके जीवन की हर नई शुरुआत शुभ हो और हर कदम आपको आगे बढ़ाए।

लोहड़ी का यह पर्व आपके जीवन में नई रोशनी, नई सोच और नए अवसर लेकर आए। शुभ और मंगल लोहड़ी।

इस लोहड़ी पर आपके घर में सुख-शांति की आग हमेशा जलती रहे और परेशानियों की ठंड कभी पास न आए।

लोहड़ी हमें याद दिलाती है कि मेहनत, धैर्य और साथ मिलकर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही पूंजी आपके पास हमेशा बनी रहे।

इस त्योहार पर आपकी जिंदगी में खुशियों की फसल लहराए और हर मौसम आपके लिए शुभ साबित हो।

लोहड़ी की पावन शुभकामनाओं के साथ कामना है कि आपका जीवन प्रेम, विश्वास और संतोष से भरा रहे।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
