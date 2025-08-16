Happy Janmashtami 2025 Wishess : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शेयर करें ये खास विशेज

Happy Krishna Janmashtami Wishes, Photos: कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर अपनों को दें, जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं

Sat, 16 Aug 2025 06:11 AM

कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त (शनिवार) को है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे उन्हें स्नान कराकर किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखकर 12 बजे अपना व्रत खोलते हैं। भगवान कृष्ण का जिक्र हो और माखन, वृंदावन और बांसुरी का जिक्र होना भी तो लाजमी है। तो आइए नटखट, माखन चोर, मुरलीधर कृष्ण के इस जन्मदिवस पर आप भी शेयर करें ऐसे ही शुभकामना संदेश, यहां से शेयर करें जन्माष्टमी विशेष और अपनों को दें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

1.माखन चुराकर जो है खाता

नंदगांव से हैं जिसका नाता

बंसी की धुन पर सभी को नचाता

ऐसे कृष्ण कन्हैया के जन्मदिवस की ढेरों बधाई

Happy Janmashtami 2025

2.जिन्होंने प्रेम का रास्ता दिखाया



जिनको कहते हैं सब प्यार से कृष्ण कन्हैया

जिनके प्यार पागल है पूरी दुनिया

ऐसे हैं मेरे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया

Happy Janmashtami 2025

3.जमुना के तट पर जो हैं विराजे

हाथ में मुरली, माथे पर मोर मुकुट विराजे

गायों को जो हैं चराते, गोपियों संग रास रचाते

Happy Janmashtami 2025

4.दूध, दही, घी, शहद, इत्र चढ़ेगा

आज कान्हा का जन्मदिन मनेगा

पीतांबर वस्त्र पहनकर, आएगें कान्हा

मुरलीधर का जादू सब पर चलेगा

Happy Janmashtami 2025



5.क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा-Happy Janmashtami 2025



6,कन्हैया की लीला है न्यारी हर दिल में बसते हैं मुरारी

इनकी मनमोहक छवि पर मैं जाऊं बलिहारी

Happy Janmashtami 2025

