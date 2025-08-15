Happy Krishna Janmashtami Shayari Quotes Messages SMS Text Happy Krishna Janmashtami Shayari : जन्माष्टमी के मौके पर शेयर करें ये शायरियां, ऐसे दें शुभकामनाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Happy Krishna Janmashtami Shayari : जन्माष्टमी के मौके पर शेयर करें ये शायरियां, ऐसे दें शुभकामनाएं

इस साल गृहस्थ व वैष्णव दोनों श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एक ही दिन शनिवार यानी 16 अगस्त को रखेंगे। जन्माष्टमी के पावन दिन विधि-विधान से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस पावन दिन अपनों को खूबसूरत प्यार भरे संदेशों के जरिए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी जाती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 04:55 PM
Happy Krishna Janmashtami Shayari : हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल गृहस्थ व वैष्णव दोनों श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एक ही दिन शनिवार यानी 16 अगस्त को रखेंगे। जन्माष्टमी के पावन दिन विधि-विधान से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस पावन दिन अपनों को खूबसूरत प्यार भरे संदेशों के जरिए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी जाती हैं। इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है।

Krishna Janmashtami 2025 Shayari-

राधा की चाहत है कृष्णा, उसके दिल की विरासत है कृष्णा,

चाहें कितना भी रास रचा ले कृष्णा, दुनिया तो फिर भी कहती है,

राधे-कृष्णा, राधे-कृष्णा। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

गोकुल में जिसने किया निवास

जिसने गोपियों संग रचाया रास

देवकी-यशोदा जिनकी मैया

ऐसे है मेरे कृष्ण कन्हैया.

हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी!

सजे कान्हा का झूला

गूंजे हर ओर बांसुरी की तान

मुरलीधर के आशीर्वाद से

महके आपका जीवन-आंगन.

जन्माष्टमी की ढेरों बधाई!

नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की

हाथी घोड़ा पालकी, जैय कन्हैया लाल की।

हैप्पी जन्माष्टमी

राधा की चाहत है कृष्णा, उसके दिल की विरासत है कृष्णा,

चाहें कितना भी रास रचा ले कृष्णा, दुनिया तो फिर भी कहती है,

राधे-कृष्णा, राधे-कृष्णा।

हैप्पी जन्माष्टमी 2025

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी बल्लभम।

कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।

Happy Janmashtami 2025

श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम।

लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम।

सांवरे की बंसी को बजने से काम।

राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम।

जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं

आप खुशियों के दीप जलाएं,

परेशानी आपसे आंखे चुराए

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं...

तीज गई, सावन गया

गया राखी का त्योहार,

कान्‍हा तेरे स्वागत में

खड़ा है सारा संसार,

जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं...

मुरली मनोहर, ब्रिज की धरोहर

वो नंदलाला गोपाला है,

बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला है

मुरली मनोहर आने वाला है...

शुभ जन्माष्टमी

रूप बड़ा प्यारा है, चेहरा बड़ा निराला है

बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने कान्‍हा ने

पल भर में हल कर डाला है

हैप्पी जन्माष्टमी 2025