Happy Krishna Janmashtami Wishes: कान्हा की भक्ति भरी शुभकामनाओं, मैसेज व फोटो से दें कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई
Krishna Janmashtami Wishes in Hindi : 2025 में 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूम-धाम से मनाया जाएगा। इस दिन सभी कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण की पूजा कर सुख-समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे।
Happy Krishna Janmashtami" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">Krishna Janmashtami 2025 Wishes in Hindi: आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर अपनों का दिन मनाएं खास। 16 अगस्त के दिन कृष्ण भक्ति से भरी इन शुभकामनाओं के संग सभी को कहें हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी!
गोकुल में है जिनका वास,
गोपियों संग रचाए जो रास
देवकी यशोदा जिनकी मैया,
ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
कन्हैया की महिमा, कन्हैया का प्यार
’कन्हैया में श्रद्धा, कन्हैया से संसार
मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्यौहार।
बोलो राधे राधे श्री कृष्ण
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
माखन चोर नन्द किशोर,
बांधी जिसने प्रीत की डोर,
हरे कृष्ण हरे मुरारी,
पूजती जिन्हें दुनिया सारी,
आओ उनके गुण गाएं
सब मिल के जन्माष्टमी मनाएं
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
मुरली मनोहर ब्रिज के धरोहर
वह नंद लाल गोपाल है,
बंसी की धुन पर सब
दुख हरने वाला मुरली मनोहर आने वाला है
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
गोकुल में जिसने किया निवास,
उसने गोपियों के संग रचा इतिहास,
देवकी-यशोदा जिनकी मैया,
ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
कृष्ण कन्हैया है जिनका नाम!
ब्रज गोकुल है जिनका धाम!
जिनकी दया से चलता है!
पृथ्वी पर जीवन सुबह शाम!
भगवान श्री कृष्ण जी आपके द्वारा आएं!
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
राधे कृष्णा जपिए रोज सुबह शाम!
बरसेंगी खुशियां और पूरे होंगे काम!
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
पूरी हो आपकी मनोकामनाएं!
कट जाएं आप की सारी बाधाएं!
आपका परिवार मिलकर मनाएं!
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
जब जब होती है धर्म की हानि!
पैदा होते हैं असुर अभिमानी!
तब तब अवतार ले कान्हा जी आते हैं!
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!
इस पृथ्वी को अधर्म से मुक्त कराते हैं!
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वह आए थे!
कौरव और कंस का अस्तित्व मिटाए थे!
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं!