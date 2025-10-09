Happy Karwa Chauth Wishes Shayari Messages Text SMS तुम्हारी मुस्कान में मेरी दुनिया बसती है…करवा चौथ के मौके पर भेजें ये खूबसूरत शायरियां, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Karwa Chauth Wishes Shayari Messages Text SMS

तुम्हारी मुस्कान में मेरी दुनिया बसती है…करवा चौथ के मौके पर भेजें ये खूबसूरत शायरियां

करवा चौथ का त्योहार इस साल 10 अक्टूबर 2025 को, शुक्रवार को है। यह दिन प्यार, आस्था और साथ का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद देखकर पूजा करती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 10:31 PM
share Share
Follow Us on
तुम्हारी मुस्कान में मेरी दुनिया बसती है…करवा चौथ के मौके पर भेजें ये खूबसूरत शायरियां

करवा चौथ का त्योहार इस साल 10 अक्टूबर 2025 को, शुक्रवार को है। यह दिन प्यार, आस्था और साथ का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद देखकर पूजा करती हैं। आजकल कपल्स इस दिन एक-दूसरे के लिए खूबसूरत शायरियां और प्यार भरे मैसेज भी शेयर करते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर को करवा चौथ पर कुछ खास कहना चाहते हैं, तो यहां पढ़िए चुनिंदा करवा चौथ शायरियां जो सीधे दिल को छू जाएंगी।

तुम्हारी मुस्कान में मेरी दुनिया बसती है,

तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी लगती है।

करवा चौथ की इस रात, मैं बस यही दुआ करता हूं,

मेरी दुनिया हमेशा तुम्हारे साथ खिला करती है।

चांद की रौशनी में तुम्हारा चेहरा मेरे ख्वाबों में आता है,

तेरे बिना ये दिल अधूरा सा रह जाता है।

करवा चौथ की इस प्यारी रात में,

सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं।

तेरे प्यार की मिठास मेरी ज़िंदगी में बसी है,

तेरी हंसी से मेरी दुनिया रोशन है।

करवा चौथ के इस पावन दिन,

बस तुम्हारा साथ मेरा सबसे बड़ा वरदान है।

व्रत की इस रात चांद की रौशनी में,

तुम्हारी यादों की खुशबू बसती है।

तुम्हारे साथ हर पल जीना मेरा सपना है,

करवा चौथ की रात बस यही दुआ करती है।

तेरे बिना ये दिल कभी पूरा नहीं होता,

तेरी मुस्कान के बिना ये जीवन सुना लगता है।

करवा चौथ के इस शुभ दिन,

तुम्हारे प्यार का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।

प्यार की इस डोर को हमेशा ऐसे ही बंधे रहना,

हर खुशी, हर ग़म में बस तुम्हारा साथ चाहिए।

करवा चौथ की रात में,

मैं बस यही चाहता हूं कि तू हमेशा मेरे पास रहे।

तुम मेरी सुबह की पहली किरण हो,

तुम मेरी रात का आखिरी चाँद हो।

करवा चौथ के इस मौके पर,

मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे नाम है।

तेरी हंसी मेरी धड़कनों का कारण है,

तेरी बातें मेरी खुशियों का राज़ हैं।

करवा चौथ की इस रात,

मैं बस तेरे साथ हर पल बिताना चाहता हूं।

व्रत की इस पवित्र रात में,

मेरे दिल की हर दुआ सिर्फ तेरे लिए है।

तुम हमेशा मेरी जिंदगी में यूं ही बनी रहो,

तुम्हारे प्यार का जादू हर पल मुझ पर छाया रहे।

करवा चौथ की रात, चांद की रोशनी और तेरी याद,

ये तीनों मेरे दिल को हमेशा खुश रखते हैं।

तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो,

और मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूं।

ये भी पढ़ें:करवा चौथ व्रत कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, आरती, चांद निकलने का समय
Karwa Chauth Karwa Chauth Vrat Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने