Happy Karwa Chauth : करवा चौथ के मौके पर भेजें ये शुभकामना संदेश, ऐसे कहें- हैप्पी करवा चौथ, यह रात आपके जीवन में…

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 10:16 PM
Happy Karwa Chauth Wishes : हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों और परिवार को करवा चौथ की शुभकामनाएं भेजकर इस पर्व को और यादगार बना सकते हैं।

करवा चौथ की शुभकामनाएं, Karwa Chauth Wishes :

करवा चौथ के इस पावन दिन पर आपकी जीवन यात्रा हमेशा खुशियों और प्यार से भरी रहे। आपके घर में सुख, समृद्धि और आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा मिठास बनी रहे।

इस करवा चौथ पर आपका पति हमेशा स्वस्थ और लंबी उम्र वाला हो। आपके प्रेम और विश्वास के बंधन में और मजबूती आए और हर दिन नई खुशियों से भर जाए।

करवा चौथ की इस रात चांद की रोशनी की तरह आपके जीवन में भी सुख, प्रेम और शांति की चमक हमेशा बनी रहे। आपका रिश्ता हर मुश्किल में भी अडिग और मजबूत रहे।

यह करवा चौथ आपके जीवन में अनगिनत खुशियों और सफलता के पल लेकर आए। आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा प्यार, सम्मान और विश्वास का साम्राज्य रहे।

आपके और आपके जीवनसाथी के बीच का प्यार हमेशा गहरा, मधुर और निखरता हुआ बना रहे। करवा चौथ की इस पूजा के अवसर पर यही हमारी शुभकामना है।

करवा चौथ का व्रत आपकी मेहनत और धैर्य को हमेशा फल देता रहे। आपके घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और आपके संबंधों में हर दिन मिठास बढ़ती रहे।

इस खास दिन पर भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा आनंद और प्यार बना रहे और हर क्षण नई खुशियों से भरा हो।

करवा चौथ की रात आपके जीवन में खुशियों का चांद हमेशा चमकता रहे। आपके और आपके साथी के बीच का बंधन हर परिस्थिति में अटूट और मजबूत बने।

करवा चौथ के इस पावन अवसर पर आपके घर में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण हमेशा बना रहे। आपके रिश्ते हर मुश्किल का सामना आसानी से करें।

इस करवा चौथ पर आप दोनों की जोड़ी हमेशा खुशहाल और सजीव बनी रहे। आपका प्यार हर दिन नया, सुंदर और गहरा होता रहे।

करवा चौथ के दिन आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर हों और खुशियों की बारिश हमेशा बनी रहे। आपके रिश्ते में विश्वास और स्नेह हमेशा कायम रहे।

इस व्रत के दिन भगवान आपके वैवाहिक जीवन में लंबी उम्र, प्यार और सुख-समृद्धि प्रदान करें। आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे।

करवा चौथ की रात आपके जीवन में नई उम्मीदें और उत्साह लेकर आए। आपका रिश्ता हर दिन और भी मजबूत और मधुर बनता रहे।

आपके घर में हमेशा प्यार, सम्मान और सहयोग की भावना बनी रहे। करवा चौथ का यह पावन दिन आपके वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ाए।

करवा चौथ की इस पूजा के अवसर पर भगवान आपके और आपके जीवनसाथी के लिए खुशियों की सौगात लाएं। आपका प्रेम हर परिस्थिति में कायम रहे।

इस करवा चौथ पर आप दोनों का रिश्ता हर दिन और भी मजबूत, गहरा और मधुर बनता रहे। आपके वैवाहिक जीवन में कभी किसी तरह की कमी न आए।

करवा चौथ के दिन आपका साथी हमेशा स्वस्थ, खुश और आपके जीवन में खुशियों का कारण बने। आपके घर में सुख, समृद्धि और प्रेम की बहार बनी रहे।

करवा चौथ का व्रत आपके जीवन में न केवल सुख-शांति लाए, बल्कि आपके रिश्ते में विश्वास, प्यार और समझदारी की नई मिठास भी लाए।

इस करवा चौथ पर आपके वैवाहिक जीवन में हर दिन नई खुशियों और रोमांच से भरा रहे। आपका प्रेम हर साल और भी गहरा और प्यारा बनता रहे।

करवा चौथ की यह रात आपके जीवन में हमेशा चांद जैसी रोशनी और प्यार की मिठास लेकर आए। आपके घर में प्रेम, सम्मान और सुख-समृद्धि हमेशा बनी रहे।

