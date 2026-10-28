Happy karwa chauth wishes 2026: करवा चौथ की बधाई के लिए ये हैं 25 बेस्ट और ट्रेंडी मैसेज, आप भी करें शेयर

Karwa Chauth Wishes 2026: करवा चौथ के दिन प्यार भरे शुभकामना संदेश भेजकर लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं। आप भी इन 25 चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

Karwa chauth wishes 2026: करवा चौथ व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ के दिन चांद की बादलों में लुका-छिपी देखने को मिलती है। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को है। करवा चौथ का त्योहार खास बनाने के लिए लोग सुबह से अपनों के साथ शुभकामना संदेश शेयर करने लगते हैं या फिर सोशल मीडिया स्टेटस पर खूबसूरत मैसेज लगाकर बधाई देते हैं। आप भी इन 25 चुनिंदा मैसेज से करवा चौथ की शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

करवा चौथ पर ये खूबसूरत मैसेज: 1. चांद की रोशनी से सजे आपका संसार

प्यार से भरा रहे जीवन और बना रहे विश्वास

हर जन्म में मिले आपका साथ

खुशियों से सजे आपका हर पल खास

हैप्पी करवा चौथ 2026

2. चांद जैसा चेहरा आपका, तारों जैसी है मुस्कान

आपके साथ से खूबसूरत है मेरा हर अरमान

जन्म-जन्म तक बना रहे मेरा और आपका प्यार

करवा चौथ पर यही है दिल से उपहार।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. आपकी मुस्कान है मेरी पहचान

आपका साथ ही है मेरी जान

हर जन्म में आपका ही मिले साथ

मेरी जिंदगी की यही है फरियाद।

4. चांद के इंतजार में बैठी हूं

आपकी लंबी उम्र की दुआ है

हर उम्र में मिले आपका साथ

यही अरमान है मेरे दिल के संसार में

शुभ करवा चौथ।

5. हर दिन की शुरुआत आपके प्यार से हो

हमारी मोहब्बत का हर पल त्योहार हो

सात जन्मों तक बना रहे हमारा रिश्ता

चांद से पहले आपका दीदार हो।

6. हमारे रिश्ते में मिठाई बनी रहे

दिलों में विश्वास बना रहे

करवा चौथ के पावन पर्व पर

आपके जीवन में खुशियां अपार बनी रहें।

7. चांद दिखे तो आपका चेहरा याद आए

हर दुआ में आपका नाम आए

मेरी जिंदगी में यूं ही रहना हमेशा

हर जन्म में आपका साथ नजर आए

शुभ करवा चौथ।

8. मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी

चेहरे पर प्यार की लाली

हमेशा सलामत रहे आपका सुहाग

जीवन में हमेशा हो खुशियों की बौछार

कुछ ऐसा मनाएं करवा चौथ का त्योहार।

9. मेरी दुनिया आपसे से शुरू और आप पर होती है खत्म

मेरी हर खुशी आपसे शुरू और आप पर होती है खत्म

रब से यही दुआ है मेरी

हर जन्म में सलामत रहे हमारी जोड़ी।

10. हवाओं ने आपको फरमान भेजा है

सुबह की किरणों के साथ सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको करवा चौथ सबसे पहले

हमने ये आपको पैगाम भेजा है

11. आया है करवा चौथ

लाया है खुशियां हजार

हर सुहागन से चांद से

थोड़ा सा रूप चुराया है

शुभ करवा चौथ 2026

12. जोड़ी मेरी और आपकी कभी टूटे ना

आपका साथ कभी छूटे ना

हम दोनों निभाएं सात जन्म तक साथ

एक दूसरे के साथ मनाएं खुशियां हजार

13. करवा चौथ का आया प्यार त्योहार

जो लाता है खुशियां हजार

दुआ है ये त्योहार मनाएं हर बार

सलामत रहे आपका हमेशा सुहाग

14. चांद की रोशनी पैगाम लाई है

आपके मन में खुशियां ही खुशियां छाई हैं

सबसे पहले आपको मेरी तरफ से

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।

15. करवा चौथ का पावन व्रत आपके लिए किया है

आपने ही मुझे प्रेम और सम्मान से नया जीवन दिया है।

16. मेहंदी लाई है हाथों पर

और माथे पर सिंदूर सजाया है

आजा पिया हमारे पास,

देखो चांद नजर आया है।

17. सुख-दुख में हम-तुम

हर पल निभाएंगे साथ

एक जन्म नहीं सातों जन्म

पति-पत्नी बनकर आएंगे

करवा चौथ की बधाई।

18. चांद में दिखती है,

मुझे मेरे पिया की सूरत

चांद संग चांदनी सजी है,

मुझे भी है आपकी जरूरत।

19. हर जन्म में मिले, मुझे आपका साथ

सारे दुख मिट जाएं, हो खुशियों का आगाज

करवा चौथ की शुभकामनाएं।

20. करवा रानी करवा लें,

सुघड़ सुहागन करवा लें

बना रहे सुहाग हमारा

मां करवा का आशीष रहे।

21. प्यार का बंधन कभी कमजोर न हो

हमारे बीच कभी दूरियों का शोर न हो

हर दिन बीते हंसी-खुशी

रिश्ते पर कभी गम का जोर न हो।

22. चंद्रदेव से अरदास यही

जीवन में हो आपके खुशियों का वास

प्यार और विश्वास से महकता रहे जीवन

हर दिन हो नया एहसास।

23. चांदनी रात में प्यार का पैगाम हो

आपके चेहरे पर सदा मुस्कान हो

आपकी जिंदगी का हर पल हो खुशनुमा

आपके रिश्ते में खुशियों का मुकाम हो।

24. हाथों की मेहंदी में पिया का नाम हो

चूड़ियों की खनक में प्यार का पैगाम हो

करवा की इस प्यारी रात में

दो दिलों के बीच स्नेह तमाम हो।

25. आपका साथ ही सबसे बड़ी खुशी है

आपकी हंसी से रोशन मेरी जिंदगी है

आप ही बनें हमसफर मेरे