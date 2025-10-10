करवा चौथ के चांद का दीदार करने से पहले भेजें पति-पत्नी ये 10 खास SMS, रिश्ते में घुलेगी प्यार की मिठास

Happy Karwa Chauth Wishes: आज करवा चौथ का दिन अपने पार्टनर के लिए यादगार बनाने के लिए भेजें ये चुनिंदा शुभकामना मैसेज और कहें- करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।

Fri, 10 Oct 2025 05:42 AM

Happy Karwa Chauth Wishes 2025 in Hindi: आज करवा चौथ का व्रत 10 अक्तूबर,शुक्रवार को है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु व सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने की परंपरा है। करवा चौथ के दिन पति-पत्नी एक-दूसरे का दिन खास बनाने के लिए शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप भी इन स्पेशल व प्यार भरे मैसेज से भेज सकते हैं करवा चौथ की हार्दिक बधाई।

1. भूल से कोई भूल हुई हो तो

भूल समझकर भूल जाना

पर भूलना सिर्फ भूल को

कहीं हमें न भूल जाना

Happy Karwa Chauth 2025

2. रखा है मैनें करवा चौथ का व्रत

बस मन में है एक ही इच्छा

लंबी हो आयु आपकी

हर जन्म में मिले हमें एक-दूसरे का साथ

हैप्पी करवा चौथ 2025 3. दिल मेरा मांगे तेरा ही प्यार

प्यार से नयना मांगे आपका ही दीदार

प्यार से प्रकाशित हो हमारी दुनिया

ऐसा जीवनसाथी मांगे पूरा संसार

हैप्पी करवा चौथ 2025 4. सात जन्म तक निभाएंगे एक-दूसरे का साथ

हर पल रहेंगे साथ

सुख ही नहीं दुख की घड़ी में

पति-पत्नी बनकर थामेंगे एक-दूसरे का हाथ

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं 2025 5. जब तक दिखता नहीं चेहरा आपका

सफल नहीं होता करवा चौथ का व्रत मेरा

आपके बिना क्या है जीवन मेरा

जल्दी से आओ सामने और दिखाओ प्यारी सी सूरत

हैप्पी करवा चौथ 6. सुहागिनों के हाथों में सजेंगी चूड़ियां

माथे पर सजेगा सिंदूर

हर सुहागन को रहेगा चांद का इंतजार

भगवान करें आपकी पूरी हो हर मनोकामना

हैप्पी करवा चौथ 2025 7. माथे पर बिंदियां चमकती रहे

हाथों में चूड़ियां खनकती रहे

पांव में पायल झनकती रहे

हमसफर के साथ आपके प्यार की बेला सजती रहे

हैप्पी करवा चौथ 2025

8. सुख-दुख में निभाएंगे साथ

हर पल रहेंगे साथ

एक नहीं बल्कि सात जन्म तक

पति-पत्नी बनकर थामेंगे एक-दूसरे का हाथ

करवा चौथ की बधाई 2025 9. करवा चौथ का आया प्यारा त्योहार

आपके जीवन में आएं खुशियां हजार

हैप्पी करवा चौथ 2025

10. आओ मिलकर मनाएं करवा चौथ का प्यारा त्योहार

सलामत रहे आपका सारी उम्र सुहाग