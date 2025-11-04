Hindustan Hindi News
Happy Kartik Purnima Wishes : कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं…अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy Kartik Purnima Wishes : कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं…अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

संक्षेप: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को साल के सबसे शुभ दिनों में गिना जाता है। यह दिन आस्था, पूजा, दान और दीपदान का पर्व है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और देवताओं ने दिवाली मनाई थी।

Tue, 4 Nov 2025 03:56 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को साल के सबसे शुभ दिनों में गिना जाता है। यह दिन आस्था, पूजा, दान और दीपदान का पर्व है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और देवताओं ने दिवाली मनाई थी। इस मौके पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं और परिवार व मित्रों को शुभकामनाएं भेजते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा बुधवार, 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस खास अवसर पर आप अपने प्रियजनों को ये सुंदर संदेश भेज सकते हैं…

कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में

खुशियां, तरक्की और सुख-समृद्धि हमेशा बनी रहे।

भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें।

इस पावन कार्तिक पूर्णिमा पर

आपके घर में सुख-शांति और सौभाग्य का आगमन हो।

मां लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद

आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे।

आपको और आपके परिवार को

कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।

यह पावन दिन जीवन में नई ऊर्जा, आनंद और प्रकाश लाए।

चांदनी रात का उजाला

आपके जीवन में खुशियां भर दे,

शुभ कार्तिक पूर्णिमा!

भगवान विष्णु आपको शांति और समृद्धि प्रदान करें।

भगवान शिव आपके जीवन से

सारे दुख और नकारात्मकता दूर करें,

आपको अच्छा स्वास्थ्य, धन और खुशियां दें।

कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

गंगा में स्नान, दीपों की जगमगाहट,

भगवान का नाम और भक्ति का उजाला,

कार्तिक पूर्णिमा का ये शुभ अवसर

आपके जीवन में खुशियां भर दे।

हर हर महादेव!

आपको और आपके परिवार को

कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व की शुभकामनाएं।

भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे।

इस कार्तिक पूर्णिमा पर

आपकी हर इच्छा पूरी हो,

घर में प्रेम, शांति और सौभाग्य का वास हो।

शुभ कार्तिक पूर्णिमा!

गंगा स्नान का पुण्य मिले,

भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद मिले,

जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए।

हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा 2025!

कार्तिक पूर्णिमा का पावन त्योहार

आपके जीवन में उजाला और खुशियों की बरसात करे।

शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार!

